Plejada gwiazd w „Halo tu Polsat”. Sportowy Skolim, jesienna Hyży, uśmiechnięty Miszczak…
Byli też: Maciej Rock, Gabriela Czernecka, Łukasz Jasina...
Maciej Rock i Agnieszka Hyży prezentowali się bosko w nowym studiu „Halo tu Polsat”.
Prowadzący zarażali gości pozytywną energią.
Agnieszka Hyży na tę okazję wybrała jesienną stylizację. Połączyła jasnoniebieski kolor koszuli ze świetną, bordową spódnicą.
Maciej Rock z kolei postawił na klasykę w stonowanych kolorach.
Agnieszka Hyży w jesiennym wydaniu prezentowała się bosko.
Przygaszone kolory podkreślają jej słowiańską urodę i delikatne rysy twarzy.
Maciej Rock i Agnieszka Hyży zaprosili do studia dyrektora programowego Polsatu — Edwarda Miszczaka.
Prowadzący w rozmowie z nim nie szczędzili sobie żartów i słownych potyczek!
Edward Miszczak był uradowany wizytą w studiu „Halo tu Polsat”.
Świetnie się bawił w towarzystwie prowadzących.
Pojawiło się wielu gości w weekendowym wydaniu programu śniadaniowego Polsatu…
