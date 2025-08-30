times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd w „Halo tu Polsat”. Sportowy Skolim, jesienna Hyży, uśmiechnięty Miszczak…

Byli też: Maciej Rock, Gabriela Czernecka, Łukasz Jasina...

Maciej Rock, Agnieszka Hyży, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Maciej Rock i Agnieszka Hyży prezentowali się bosko w nowym studiu „Halo tu Polsat”. 

Prowadzący zarażali gości pozytywną energią.

Agnieszka Hyży, Maciej Rock, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Agnieszka Hyży na tę okazję wybrała jesienną stylizację. Połączyła jasnoniebieski kolor koszuli ze świetną, bordową spódnicą. 

Maciej Rock z kolei postawił na klasykę w stonowanych kolorach.

Agnieszka Hyży, fot. AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Agnieszka Hyży w jesiennym wydaniu prezentowała się bosko. 

Przygaszone kolory podkreślają jej słowiańską urodę i delikatne rysy twarzy.

Maciej Rock, Agnieszka Hyży, Edward Miszczak, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Maciej Rock i Agnieszka Hyży zaprosili do studia dyrektora programowego Polsatu — Edwarda Miszczaka.

Prowadzący w rozmowie z nim nie szczędzili sobie żartów i słownych potyczek!

Edward Miszczak, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Edward Miszczak był uradowany wizytą w studiu „Halo tu Polsat”.

Świetnie się bawił w towarzystwie prowadzących.

Kuba Czajkowski, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 

Pojawiło się wielu gości w weekendowym wydaniu programu śniadaniowego Polsatu… 

Katarzyna Krzywicka-Zdunek, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 
Piotr Palutkiewicz, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 
Dr Maria Banaszak, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 
Łukasz Jasina, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 
Gabriela Czernecka, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

Gwiazdy w "Halo tu Polsat" 
