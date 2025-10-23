Skolim ruszył ze swoją pierwszą stacją benzynową! Ceny paliwa wprawiają w osłupienie (WIDEO)
To obiekt jakie jeszcze nie było!
Skolim, to nie tylko prężnie działający artysta, ale również przedsiębiorca, który właśnie otworzył swoją stację benzynową. Choć wielkie otwarcie zaplanowano na listopad, to kierowcy już teraz mogą skorzystać z usług. Ceny paliw są zaskakujące!
Ile zarobił Skolim w wakacje? Padła zaskakująca suma: „Mógłbym kupić całe osiedle”
Stacja benzynowa Skolima już otwarta. Muzyk zaprasza kierowców
Konrad Skolimowski, znany wszystkim jako Skolim, to nie tylko król latino, który nie schodzi z czołówki muzycznych hitów, ale również aktor, a teraz także przedsiębiorca. Skolim postanowił jednak nie poprzestawać na działalności artystycznej i stwierdził, że rozszerzy swoją działalnoś,ć otwierając własną stację benzynową. Jak zapowiedział, tak też się stało.
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Pierwszy obiekt zlokalizowany jest w województwie podlaskim, a dokładnie w miejscowości Czeremcha. Jakiś czas temu wokalista zapowiedział, że jego stacja będzie inna niż wszystkie i już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że wyróżnia się kolorem. Obok budynku nie da się przejść obojętnie, bo od razu rzuca się w oczy za sprawą charakterystycznego dla niego koloru różowego.
Co prawda, wielkie otwarcie rozpoczynamy w listopadzie, natomiast już dzisiaj stacja z Czeremsze jest dostępna, można tankować, można działać (…). Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na Was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dużo dłużej – powiedział Skolim na nagraniu ze stacji benzynowej.
To, co jednak najbardziej interesuje kierowców, to z pewnością ceny paliw. Trzeba przyznać, że artysta zadbał o atrakcyjne stawki, które są faktycznie niższe niż średnia krajowa. Na dzień oddania stacji do użytku ceny u Skolima prezentują się następująco:
Gaz LPG: 2,52 zł za litr
Benzyna bezołowiowa: 5,39 zł za litr
Olej napędowy (diesel): 5,39 zł za litr
Olej napędowy bez biokomponentów: 5,49 zł za litr
Skolim miał wypadek samochodowy! Fani w szoku, a on…
Warto dodać, że na stacji Skolima nie brakuje również jego muzycznych hitów, które umilają korzystanie z jego usług. Dlatego śmiało można rzec, że jest to stacja w rytmie latino. Co więcej, dla tankujących przewidziano także program lojalnościowy, a zdobyte punkty będzie można wymienić na produkty sygnowane pseudonimem muzyka. Piosenkarz zapowiada, że to jednak dopiero początek, a w planach ma kolejne lokalizacje oraz rozwój obiektu na płaszczyźnie gastronomii czy innych usług dla kierowców.