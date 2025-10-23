Skolim, to nie tylko prężnie działający artysta, ale również przedsiębiorca, który właśnie otworzył swoją stację benzynową. Choć wielkie otwarcie zaplanowano na listopad, to kierowcy już teraz mogą skorzystać z usług. Ceny paliw są zaskakujące!

Ile zarobił Skolim w wakacje? Padła zaskakująca suma: „Mógłbym kupić całe osiedle”

Stacja benzynowa Skolima już otwarta. Muzyk zaprasza kierowców

Konrad Skolimowski, znany wszystkim jako Skolim, to nie tylko król latino, który nie schodzi z czołówki muzycznych hitów, ale również aktor, a teraz także przedsiębiorca. Skolim postanowił jednak nie poprzestawać na działalności artystycznej i stwierdził, że rozszerzy swoją działalnoś,ć otwierając własną stację benzynową. Jak zapowiedział, tak też się stało.

Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny

Pierwszy obiekt zlokalizowany jest w województwie podlaskim, a dokładnie w miejscowości Czeremcha. Jakiś czas temu wokalista zapowiedział, że jego stacja będzie inna niż wszystkie i już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że wyróżnia się kolorem. Obok budynku nie da się przejść obojętnie, bo od razu rzuca się w oczy za sprawą charakterystycznego dla niego koloru różowego.

Co prawda, wielkie otwarcie rozpoczynamy w listopadzie, natomiast już dzisiaj stacja z Czeremsze jest dostępna, można tankować, można działać (…). Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na Was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dużo dłużej – powiedział Skolim na nagraniu ze stacji benzynowej.

To, co jednak najbardziej interesuje kierowców, to z pewnością ceny paliw. Trzeba przyznać, że artysta zadbał o atrakcyjne stawki, które są faktycznie niższe niż średnia krajowa. Na dzień oddania stacji do użytku ceny u Skolima prezentują się następująco:

Gaz LPG: 2,52 zł za litr

Benzyna bezołowiowa: 5,39 zł za litr

Olej napędowy (diesel): 5,39 zł za litr

Olej napędowy bez biokomponentów: 5,49 zł za litr

Skolim miał wypadek samochodowy! Fani w szoku, a on…

Warto dodać, że na stacji Skolima nie brakuje również jego muzycznych hitów, które umilają korzystanie z jego usług. Dlatego śmiało można rzec, że jest to stacja w rytmie latino. Co więcej, dla tankujących przewidziano także program lojalnościowy, a zdobyte punkty będzie można wymienić na produkty sygnowane pseudonimem muzyka. Piosenkarz zapowiada, że to jednak dopiero początek, a w planach ma kolejne lokalizacje oraz rozwój obiektu na płaszczyźnie gastronomii czy innych usług dla kierowców.