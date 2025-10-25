Choć ślub Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego miał być kameralny i prywatny, to pokazali, że elegancja i szacunek do innych to dla nich priorytet. Para nie tylko nie ukrywała się przed fotoreporterami, ale… zaopiekowała się nimi w dniu ceremonii!

Nowożeńcy zadbali o to, by paparazzi, którzy od rana czuwali przed hotelem, nie pozostali głodni ani spragnieni. Zgodnie z relacjami, kelnerzy wyszli na chodnik z ciastem i napojami, by poczęstować wszystkich oczekujących fotografów.

To drobny, ale wyjątkowo miły gest, który zrobił ogromne wrażenie. W czasach, gdy większość gwiazd unika obiektywów jak ognia, Cichopek i Kurzajewski postanowili podejść do sprawy z klasą i życzliwością. Ich zachowanie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i zostało uznane za przykład, jak z klasą i empatią podejść do mediów nawet w tak osobistym dniu.

Nie ma wątpliwości, że ten ślub przejdzie do historii nie tylko ze względu na miłość, ale i za sposób, w jaki para potraktowała wszystkich wokół.