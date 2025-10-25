Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to znana i uwielbiana para prezenterów, którą widzowie mogą oglądać o poranku w „Halo Tu Polsat”. Po wielu latach razem zdecydowali się na organizację ślubu. Już 25 października powiedzą sobie „TAK” na ślubnym kobiercu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w drodze na ślub

W ostatnich dniach w sieci huczy o planowanym ślubie show-biznesowej pary. Wiadomo już, że ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie, a kreacje dla panny młodej zaprojektuje Viola Piekut. Okazuję się, że wśród zaproszonych na wydarzenie są m.in. Edward Miszczak, prowadzący „halo tu polsat” oraz Mateusz Gessler. Na liście gości znaleźli się również: Joanna Kurska, a także znajomi Cichopek z planu „M jak miłość” oraz zaprzyjaźnieni sportowcy.

Największą zagadką pozostawało jednak miejsce ceremonii. Tuż przed wielkim dniem okazało się, że wesele odbędzie się w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego. Już w piątek wieczorem do miejsca, w którym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie sakramentalne „tak”, zaczęli zjeżdżać pierwsi goście. Na miejscu pojawiły się już znane twarze ze świata mediów i sportu: wśród nich Joanna Kurska oraz Monika Pyrek.

W sobotę o poranku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali zauważeni w drodze na ślub. Według zdjęć paparazzi wygląda na to, że wybrali na ten wyjątkowy dzień białe Audi wyglądające na model Q5, czyli SUV klasy premium. Nowe Audi Q5 (model 2025) kosztuje w Polsce od ok. 260 000 do 350 000 zł, w zależności od wybranej wersji. Co ciekawe jest to codzienny samochód, którym para dość często jeździ.