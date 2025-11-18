Linda Evans, niezapomniana Krystle Carrington z „Dynastii” kończy 83 lata i wciąż zachwyca klasą, pogodą ducha oraz niesamowitą formą. Ikona telewizji, która w latach 80. stała się symbolem elegancji i dobroci w serialowym świecie pełnym intryg, podzieliła się z fanami nową sesją zdjęciową. Internauci nie mogą uwierzyć, że aktorka ma ponad osiem dekad.

ZOBACZ TAKŻE: Dynastia wiecznie żywa

Rola, która uczyniła ją legendą

To właśnie rola Krystle w ”Dynastii” sprawiła, że Linda Evans stała się jedną z największych bohaterek popkultury lat 80. Subtelna, empatyczna, pełna klasy, która była idealną kontrą dla wybuchowej i bezlitosnej Alexis, granej przez Joan Collins. Miliony widzów śledziły ich ekranowe konflikty, które w historii telewizji zapisały się złotymi literami.

Jedną z najbardziej kultowych scen serialu była słynna walka nad stawem z liliami wodnymi. Choć wyglądała jak widowiskowa bitwa dwóch potężnych kobiet, w rzeczywistości była fizycznie wyczerpująca. Owy staw miał zaledwie około półtora metra głębokości, przez co aktorki musiały walczyć… na kolanach i łokciach.

Zdjęcia trwały cały dzień, a Linda wspominała, że mimo wysiłku bawiły się doskonale. To połączenie profesjonalizmu i dystansu do siebie sprawiło, że widzowie pokochali ją bezgranicznie.

ZOBACZ TAKŻE: Alexis pokazuje pazury

Nowe zdjęcia oczarowały fanów

Z okazji swoich 83. urodzin opublikowała serię zdjęć w cekinowym topie i tiulowej czarnej spódnicy ta stylizacja, która mogłaby zawstydzić niejedną trzydziestolatkę. Aktorka wygląda na nich promiennie, a jej blond włosy od lat będące jej znakiem rozpoznawczym, wciąż dodają jej wyjątkowego uroku.

To jednak nie strój najbardziej zachwycił obserwatorów, lecz jej słowa. Podkreśliła, że kocha życie, docenia każdy dzień i ma w sobie ogrom wdzięczności za to, co jeszcze przed nią. Fani obsypali ją komplementami:

„Nadal zjawiskowa”,

„Ikona elegancji”,

„Twoje wewnętrzne piękno jest ponadczasowe”.

ZOBACZ TAKŻE: Joan Collins to kawał zołzy