Kuba Szmajkowski zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą udziału w talent show „The Voice Kids”. Młody wokalista dotarł do finału programu, ale ostatecznie nie wygrał głównej nagrody. Mimo to z powodzeniem realizuje swoją karierę muzyczną w Polsce. Ostatnio pochwalił się nowym utworem „Pray”, z którym będzie startował w polskich preselekcjach do Eurowizji już 14 lutego 2025 roku. Szmajkowski może liczyć na wsparcie Górniak, która zdobyła się na piękny gest pod adresem artysty.

Edyta Górniak zachwyciła się Kubą Szmajkowskim. Wysłała do niego specjalną wiadomość

Wokalistka reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji z utworem „To nie ja” w 1994 roku, kiedy to zajęła drugie miejsce. Nic więc dziwnego, że diva znając kulisy wymagającego wydarzenia, postanowiła niedawno wesprzeć jednego z młodych wokalistów, który wkrótce weźmie udział w polskich preselekcjach eurowizyjnych.

Okazuje się, że Kuba Szmajkowski i Edyta Górniak poznali się już na planie „The Voice Kids”, kiedy to wokalistka była trenerką i bardzo chciała mieć młodego artystę w swojej drużynie. Niestety, Kuba Szmajkowski poszedł wtedy do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, mimo to wciąż ciepło wspomina współpracę z Edytą Górniak:

Nie ukrywam, że mam ogromny sentyment do pani Edyty. Zawsze uważałem i uważam do tej pory, że jest genialną wokalistką i artystką. Nasze drogi gdzieś tam przecięły się w momencie, kiedy brałem udział w „The Voice Kids”. I pomimo tego, że wybrałem Dawida Kwiatkowskiego, to zawsze marzyłem o tym, żeby być w drużynie Edyty Górniak — podsumował Kuba Szmajkowski w podkaście „Studio 96.0” Radia RMF FM.

Ostatnio nawet młody piosenkarz otrzymał ogromne wsparcie od piosenkarki, która wysłała mu na Instagramie wiadomość głosową, w której to wsparła go czułymi słowami przed udziałem w polskich preselekcjach eurowizyjnych:

Dostałem nawet od pani Edyty taką głosówkę, gdzie się bardzo, bardzo ciepło wypowiada na mój temat. Mega miło zareagowała na „Pray”. To sprawiło, że naprawdę miałem cudowny dzień. To bardzo miłe i z tego miejsca bardzo dziękuję pani Edycie — dodał Kuba Szmajkowski.

