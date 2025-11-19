Tak „Oszust z Tindera” zmienił twarz żeby nikt go nie poznał. Jest nagranie

„Oszust z Tindera” to jeden z wielu filmowych hitów Netfliksa. Nie wszyscy jednak wiedzą, że historia opowiedziane w produkcji wydarzyła się naprawdę. Tak wygląda tytułowy oszust.

„Oszust z Tindera” poruszył widzów

Historia tytułowego oszusta z popularnej aplikacji randkowej okazała się być wielkim hitem. Trwający dwie godziny „The Tinder Swindler” miał premierę na platformie Netflix na początku 2022 roku i z miejsca stał się przebojem, o którym jeszcze długo dyskutowano. Historia opowiada o Simonie Levievie, który wykorzystuje platformę randkową Tinder do wyłudzania pieniędzy.

Ofiary oszusta były manipulowane emocjonalnie – Simon okłamywał swoje ofiary, udając bogatego syna rosyjsko-izraelskiego potentata diamentów, by potem wyłudzać od nich ogromne sumy pieniędzy.