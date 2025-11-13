Dłonie obcej kobiety na ręce Nawrockiego. Zdjęcie w sieci. Tego nie dało się ukryć (FOTO)

11 listopada był wielkim dniem świętowania. Po oficjalnych uroczystościach Dnia Niepodległości para prezydencka znalazła również czas na świętowanie w gronie bliskich czy znajomych. Prezydent i pierwsza dama spotkali się m.in. z szefem Gabinetu Prezydenta RP Pawłem Szefernakerem i jego rodziną, a zdjęcie ze spotkania, które trafiło do sieci, wywołało małą burzę.

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości

11 listopada Polacy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości, które jest jednym z najważniejszych dni państwowych w Polsce. Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka po raz pierwszy celebrowali Święto Niepodległości jako para prezydencka, a ten dzień był dla nich pełen aktywności.

Tego dnia już od rana prezydent i pierwsza dama zaczęli obchody, udając się najpierw pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego oaz pomnik Wojciecha Korfantego, aby złożyć wieńce. Następnie Nawroccy wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej. Zanim rozpoczęło się nabożeństwo, prezydent Karol Nawrocki dokonał symbolicznego gestu, zapalając Świecę Niepodległości.

Następnie Karol Nawrocki, podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim wręczył także odznaczenia państwowe tym, którzy zasłużyli w służbie państwu i społeczeństwu. Dziennikarz Przemysław Babiarz i aktor Adam Woronowicz otrzymali wówczas Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Orderem Orła Białego uhonorowano natomiast pisarza Waldemara Łysiaka.

Zdjęcie z Pałacu Prezydenckiego w ogniu kpin i spekulacji

Prezydent tego dnia wybrał się nawet na Marsz Niepodległościowy, który tłumnie przemierzał ulicami Warszawy. Tego dnia para prezydencka znalazła również chwilę, aby spotkać się z Szefem Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawłem Szefernakerem i jego rodziną. Do sieci trafiło nawet wspólne zdjęcie z podpisem:

107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 🇵🇱Rodzinne świętowanie z Parą Prezydencką🤍❤️

Z kim Karol Nawrocki ma zdjęcie?

Uwagę internautów zwrócił jeden szczegół, który szybko stał się temat do dyskusji w komentarzach. Poszło, o to, że na zdjęciu widać, jak żona Szefernakera dotyka palcem dłoń Karola Nawrockiego.