Tak Nawroccy wyglądali 15 lat temu. Do sieci trafiły zdjęcia (FOTO)

Karol Nawrocki i jego żona Marta, już od trzech miesięcy spełniają się w roli pary prezydenckiej. Kilkanaście lat temu byli jednak zwykłymi obywatelami i nikt nie przypuszczał, że to właśnie oni zapiszą na kartach historii Polski. Teraz znaleźliśmy ich zdjęcia z tamtego okresu. Tylko spójrzcie, jak wyglądali 15 lat temu!

Tak wcześniej żyli Marta i Karol Nawroccy

Jeszcze kilkanaście lat temu Karol Nawrocki był znany głównie w środowiskach naukowych i historycznych. Dziś jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele państwa i należy do grona najbardziej wpływowych osób w kraju. Teraz jako głowa państwa, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki krajowej.

W życiu Marty Nawrockiej, obecnej pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej, również zaszła ogromna przemiana. Jeszcze kilka lat temu pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej, prowadząc spokojne życie zawodowe z dala od blasku kamer i polityki. Dziś występuje publicznie u boku prezydenta Karola Nawrockiego, reprezentując Polskę na oficjalnych uroczystościach i pełniąc obowiązki Pierwszej Damy.

Dzieci Karola Nawrockiego

W życiu prywatnym natomiast Karol i Marta Nawroccy mają trójkę dzieci: Daniela (z poprzedniego związku Marty, adoptowanego przez Karola), Antoniego (ur. 2010) i Katarzynę (ur. 2018). Najstarszy syn, Daniel, jest obecnie radnym osiedlowym, a Antoni i Katarzyna są jeszcze w wieku szkolnym.

Jak para prezydencka wyglądała 15 lat temu?

Zanim Karol i Marta Nawroccy zostali parą prezydencką i doczekali się potomstwa, to 22 maja 2010 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Jak podają media, ceremonia miała bardziej charakter kameralny, obecna była najbliższa rodzina i przyjaciele. Marta Nawrocka w jednym z wywiadów wspominała, że już wtedy była przekonana, iż to „ten jedyny”.

W tym roku Nawroccy świętowali już 15. rocznicę. Tylko spójrzcie, jak wyglądali w dniu swojego ślubu. Na zdjęciach widać, że Marta Nawrocka postawiła na długą suknię z koronkowym dołem, a całość dopełniła krótkim, białym futerkiem. Karol Nawrocki natomiast postawił na klasyczny garnitur.