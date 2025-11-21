Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja, Kłaniam się Wam nisko. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że zrobię to ze sceny — napisał w poście na Facebooku.

Grzegorz Markowski po raz pierwszy dał znać o tym, że wycisza swoją karierę muzyczną w 2019 roku. Oficjalnie jednak z fanami muzyk pożegnał się dwa lata później. Jego funkcję wokalisty w zespole Perfect przejął finalista programu TVP2 „The Voice of Poland” — Łukasz Drapała. To właśnie teraz mężczyzna gra z zespołem, który działa pod nową nazwą Perfect Gold. Grzegorz Markowski planował jeszcze zagrać trasę pożegnalną, ale z powodu kłopotów zdrowotnych musiał ją odwołać:

Patrycja Markowska zagrała koncert w nowym pubie, który został otworzony w stolicy. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd oraz bliskich wokalistki. Pojawił się też dawno niewidziany ojciec wokalistki — Grzegorz Markowski. Niezapomniany piosenkarz zespołu Perfect chętnie pozował do zdjęć z fanami i znajomymi. Tak zmienił się mężczyzna po dwóch latach nieobecności na polskiej scenie muzycznej.

Grzegorz Markowski wrócił po dwóch latach nieobecności. Tak teraz wygląda

Grzegorz Markowski postanowił wesprzeć jedyną córkę podczas koncertu w warszawskim pubie. Pojawił się na jej koncercie i razem z bliskim wysłuchiwał piosenek wokalistki z nowej płyty „Wilczy pęd”.

Nie krył poruszenia, a później nawet znalazł czas na zrobienie sobie zdjęć z fanami. Tak wypowiedziała się o znanym artyście jedna z jego fanek i uczestniczek „Azja Express”:

Marzenie z dzieciństwa — spotkanie z Grzegorzem Markowskim — spełnione! Koncert Patrycji Markowskiej na żywo w pierwszym rzędzie. Ma taki głos, że miałam ciary. Poza tym jest wspaniałą osobą — napisała Izabela Połeć.

Grzegorz Markowski kocha swojego wnuka

Grzegorz Markowski od samego początku był szczęśliwy z roli dziadka. Jego wnuk, syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego przyszedł na świat 9 stycznia 2008 roku. Wokalistka pozostawała w nieformalnym związku z aktorem w latach 2006–2022. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Później w 2024 roku poślubiła restauratora — Tomasza Szczęsnego. Para jednak chroni swoją prywatność i nie wypowiada się w mediach społecznościowych na temat miłosnej relacji.