Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy
"Dziś zabieram was na backstage obrazami, z których kilka może odczerwienić wam dywany”.
Bycie gwiazdą w Polsce wygląda nieco inaczej, niż wielu mogłoby sobie wyobrażać. Zamiast luksusowych garderób, wielkich przepięknych kanap i multum wokół stylistów, to rzeczywistość jest bardziej przyziemna. Kasia Stankiewicz postanowiła podzielić się na swoim profilu na Instagramie, jak naprawdę wyglądają m.in. kulisy jej występów, koncerty. Fani w komentarzach nie kryją zaskoczenia.
Kulisy bez retuszu
Na zdjęciach można zauważyć wokalistkę, w bardzo codziennych sytuacjach. Widać ją jak suszy włosy w łazience, siedzi na podłodze na sali prób czy nawet sama przygotowuje się do swojego koncertu na scenie. W tle zamiast drogich i luksusowych mebli widnieje zwykła umywalka, rozsypane kosmetyki czy miska pełna jajek w garderobie.
Dziś zabieram was na backstage obrazami, z których kilka może odczerwienić wam dywany” – napisała Stankiewicz pod serią backstage’owych fotek.
Zamiast idealnych instagramowych kadrów Katarzyna Stankiewicz pokazuje szczerość i luz. I właśnie za to jej fani ją kochają. Komentarze pod postem są pełne wdzięczności i ciepłych słów w stronę muzyka:
- „Kasiunia, dziękuję za każde wzruszenie, które sprawia Twój głos. Aniele…”
- ,,Metamorfozy Kasi. Proszę o więcej”
- ,,Zawsze to ciekawe zajrzeć za kotarę” – pisali fani pod postem