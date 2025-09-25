Bycie gwiazdą w Polsce wygląda nieco inaczej, niż wielu mogłoby sobie wyobrażać. Zamiast luksusowych garderób, wielkich przepięknych kanap i multum wokół stylistów, to rzeczywistość jest bardziej przyziemna. Kasia Stankiewicz postanowiła podzielić się na swoim profilu na Instagramie, jak naprawdę wyglądają m.in. kulisy jej występów, koncerty. Fani w komentarzach nie kryją zaskoczenia.

To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem

Kulisy bez retuszu

Na zdjęciach można zauważyć wokalistkę, w bardzo codziennych sytuacjach. Widać ją jak suszy włosy w łazience, siedzi na podłodze na sali prób czy nawet sama przygotowuje się do swojego koncertu na scenie. W tle zamiast drogich i luksusowych mebli widnieje zwykła umywalka, rozsypane kosmetyki czy miska pełna jajek w garderobie.

Dziś zabieram was na backstage obrazami, z których kilka może odczerwienić wam dywany” – napisała Stankiewicz pod serią backstage’owych fotek.

Plejada gwiazd na otwarciu restauracji: Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, Zakościelny, Linda z żoną…

Zamiast idealnych instagramowych kadrów Katarzyna Stankiewicz pokazuje szczerość i luz. I właśnie za to jej fani ją kochają. Komentarze pod postem są pełne wdzięczności i ciepłych słów w stronę muzyka:

„Kasiunia, dziękuję za każde wzruszenie, które sprawia Twój głos. Aniele…”

,,Metamorfozy Kasi. Proszę o więcej”

,,Zawsze to ciekawe zajrzeć za kotarę” – pisali fani pod postem