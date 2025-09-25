Bycie gwiazdą w Polsce wygląda nieco inaczej, niż wielu mogłoby sobie wyobrażać. Zamiast luksusowych garderób, wielkich przepięknych kanap i multum wokół stylistów, to rzeczywistość jest bardziej przyziemna. Kasia Stankiewicz postanowiła podzielić się na swoim profilu na Instagramie, jak naprawdę wyglądają m.in. kulisy jej występów, koncerty. Fani w komentarzach nie kryją zaskoczenia.

To on stoi za tragicznym wypadkiem Moniki Kuszyńskiej… Robert Janson miał skandal za skandalem

Kulisy bez retuszu

Na zdjęciach można zauważyć wokalistkę, w bardzo codziennych sytuacjach. Widać ją jak suszy włosy w łazience, siedzi na podłodze na sali prób czy nawet sama przygotowuje się do swojego koncertu na scenie.  W tle zamiast drogich i luksusowych mebli widnieje zwykła umywalka, rozsypane kosmetyki czy miska pełna jajek w garderobie.

Dziś zabieram was na backstage obrazami, z których kilka może odczerwienić wam dywany” – napisała Stankiewicz pod serią backstage’owych fotek.

Plejada gwiazd na otwarciu restauracji: Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, Zakościelny, Linda z żoną…

Zamiast idealnych instagramowych kadrów Katarzyna Stankiewicz pokazuje szczerość i luz. I właśnie za to jej fani ją kochają. Komentarze pod postem są pełne wdzięczności i ciepłych słów w stronę muzyka:

  • „Kasiunia, dziękuję za każde wzruszenie, które sprawia Twój głos. Aniele…”
  • ,,Metamorfozy Kasi. Proszę o więcej”
  • ,,Zawsze to ciekawe zajrzeć za kotarę” – pisali fani pod postem
Da się zauważyć, że odbiorcy treści cenią ją za szczerość i to, że aktorka nie boi się pokazać jak naprawdę wygląda backstage poza kamerami.

Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy... Tak wygląda sława w Polsce. Nie ma luksusów! Katarzyna Stankiewicz odsłania kulisy...