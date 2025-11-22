Aneta Kręglicka to jedna z najpiękniejszych Polek i zdobywczyni tytułu Miss Świata. Ogromne poruszenie wywołało zdjęcie jej dorosłego syna Aleksandra, który momentalnie skradł uwagę internautów.

23-latek odziedziczył po mamie nie tylko urodę, ale też wyjątkową klasę i nic dziwnego, że wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Tak wygląda syn Anety Kręglickiej

Aneta Kręglicka od momentu zdobycia tytułu Miss World w 1989 roku pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Zainteresowanie wzbudzają też jej bliscy.

Najnowsze zdjęcie jej syna Aleksandra robi prawdziwą furorę- chłopak wygląda jak model prosto z okładki Vogue’a.

Na fotografii widać przystojnego, wysokiego 23-latka o jasnych, lekko falowanych włosach i charakterystycznych rysach twarzy, które bez wahania można przypisać jego mamie. Aleksander pozuje obok swojej babci, Ewy Kręglickiej, z którą łączy go wyjątkowa relacja. To właśnie ona, po latach spędzonych w Nowym Jorku, wróciła do Polski, by “tu przeżyć jesień życia”.

A dla Aleksandra jest oczkiem w głowie.

Dorastał z dala od błysku fleszy

Kręglicka zawsze starała się, by jej syn miał normalne dzieciństwo. Teraz, gdy Aleksander jest dorosły, widać, że ta strategia przyniosła efekty – pewny siebie, naturalny, z klasą i elegancją.

Jego dojrzewanie zbiegło się z trudnym momentem w rodzinie modelki – to właśnie w tych latach relacje Anety z jej mamą były najchłodniejsze.

Historia, która porusza do dziś

Kręglicka po latach opowiedziała, że po wyborach Miss World jej mama… odsunęła się od niej. Bała się, że córka nie udźwignie popularności. O wszystkim informował ją tata Anety, który przejął rolę „opiekuna medialnego”. Dopiero niedawno Ewa wróciła do Gdańska i odbudowała relację z córką oraz wnukiem.

Dziś Aleksander i jego babcia są bardzo blisko, co widać na zdjęciu, które obiegło internet.

