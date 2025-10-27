To była sobota pełna emocji, wzruszeń i tanecznego szaleństwa. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, jedna z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Uroczystość odbyła się w malowniczym hotelu Drob, położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego.

Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie małżeństwem (ZDJĘCIE)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szaleli na własnym weselu

Nowożeńcy od początku podkreślali, że chcą, by ten dzień był przede wszystkim ich, bez kamer, telefonów i relacji na żywo. Jak zdradziła Agnieszka Hyży w rozmowie z Simoną Stolicką, goście zostali poproszeni o pełne „offline party”: „Mieliśmy informację od Kasi, żeby być offline i fotografować jak najmniej, bo mieli od tego fotografa. (…) W pokojach czekały karteczki z prośbą o bycie offline i nierejestrowanie wszystkiego” – ujawniła Hyży.

TAK Cichopki ugościły VIP-ów. Mamy całe menu!

Do tej pory widzieliśmy bardzo ubogie kadry z wesela, głównie pierwszy taniec i pokaz taneczny Lenki Kliment i Jana Klimenta oraz zdjęcia ze ścianki. Dopiero po kilku dniach na profilu jednego z uczestników pojawiła się krótka, minutowa rolka, która ujawniła, jak naprawdę bawiła się para młoda.

Cichopek i Kurzajewski z ironicznym prztyczkiem w nos Wersow i Frizowi. Internet oszalał!

Na nagraniu widać zakochaną parę, która z uśmiechem karmi się tortem, a także wymienia partnerów tanecznych z Lenką i Janem Klimentami. Nie zabrakło też popisów tanecznych Olka Sikory oraz ku zaskoczeniu wielu, Marcina Mroczka, który do tej pory nie ujawniał swojej obecności na uroczystości.