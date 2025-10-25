Po wielu miesiącach spekulacji i medialnych domysłów, para wreszcie podzieliła się wyjątkowym kadrem z dnia, który na zawsze zapisze się w ich historii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali oficjalne zdjęcie ze ślubu.

Na ślubnej fotografii widzimy Katarzynę Cichopek w klasycznej, dopasowanej kreacji z długim trenem. Z kolei Maćka Kurzajewskiego w idealnie skrojonym garniturze. Razem tworzą obraz miłości, spokoju i radości. Ich uśmiechy mówią więcej niż tysiąc słów.

25|10|2025 🤍 – napisali nowożeńcy.

Pod postem rozlała się fala gratulacji. Internauci są pod wrażeniem przepięknej sukni ślubnej i idealnie skrojonego garnituru:

  • Gratulacje ❤️ Wszystkiego dobrego
  • Gratulacje 👏 Dużo szczęścia i wytrwałości
  • Przepięknie wyglądacie❤️ gratulacje kochani na nowej drodze życia
  • Przepiękna uroczystość, przepiękni państwo – piszą internauci.

 

Ślub odbył się w kameralnej, ale niezwykle eleganckiej oprawie. Para postawiła na prywatność i romantyczny klimat, uroczystość zorganizowano z dala od blasku fleszy, w obecności rodziny i najbliższych przyjaciół. Wśród zaproszonych gości pojawiły się znane twarze, m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Mateusz Gessler z żoną oraz Apoloniusz Tajner z żoną.

Ceremonia odbyła się w Hotelu Drob w Urszulinie w okolicach Poleskiego Parku Narodowego. Obiekt jest własnością przyjaciół pary młodej: Lidii Kocik oraz Marka Droba. To powoduje, że cała uroczystość jest jeszcze bardziej osobistego charakteru.