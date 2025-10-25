Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie małżeństwem (ZDJĘCIE)
Zobaczcie, najnowsze zdjęcie państwa Kurzajewskich.
Po wielu miesiącach spekulacji i medialnych domysłów, para wreszcie podzieliła się wyjątkowym kadrem z dnia, który na zawsze zapisze się w ich historii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali oficjalne zdjęcie ze ślubu.
Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieliśmy sobie TAK
Na ślubnej fotografii widzimy Katarzynę Cichopek w klasycznej, dopasowanej kreacji z długim trenem. Z kolei Maćka Kurzajewskiego w idealnie skrojonym garniturze. Razem tworzą obraz miłości, spokoju i radości. Ich uśmiechy mówią więcej niż tysiąc słów.
25|10|2025 🤍 – napisali nowożeńcy.
To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Cena przystępna, ale goście skarżą się na jedno
Pod postem rozlała się fala gratulacji. Internauci są pod wrażeniem przepięknej sukni ślubnej i idealnie skrojonego garnituru:
- Gratulacje ❤️ Wszystkiego dobrego
- Gratulacje 👏 Dużo szczęścia i wytrwałości
- Przepięknie wyglądacie❤️ gratulacje kochani na nowej drodze życia
- Przepiękna uroczystość, przepiękni państwo – piszą internauci.
Ślub odbył się w kameralnej, ale niezwykle eleganckiej oprawie. Para postawiła na prywatność i romantyczny klimat, uroczystość zorganizowano z dala od blasku fleszy, w obecności rodziny i najbliższych przyjaciół. Wśród zaproszonych gości pojawiły się znane twarze, m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Mateusz Gessler z żoną oraz Apoloniusz Tajner z żoną.
Katarzyna Cichopek już gotowa do ślubu! Makijażystka opublikowała zdjęcie zza kulis (FOTO)
Ceremonia odbyła się w Hotelu Drob w Urszulinie w okolicach Poleskiego Parku Narodowego. Obiekt jest własnością przyjaciół pary młodej: Lidii Kocik oraz Marka Droba. To powoduje, że cała uroczystość jest jeszcze bardziej osobistego charakteru.
Anonim | 25 października 2025
Po prostu dziwi i KG NA Z : ZEBAMI KTO NIA Z TURCJI, FOR J, DZMART
Anonim | 25 października 2025
Szkoda że cichifqjk lirqX 06 z Jerozolimy jes7kes’ życzę stronom cnitynie @9z to pieter łona hipokrytką które r musuUa odpowiedzi i czav od ne@ m•®÷✓ i bit o 🙂↔️ z kir@731*(. Kitzadhewsuuwmu to 98%sżyl gnida iszyzcru. Przykład q627 dzciwie akcesoria z 6 7$@ ich. 87417zj duju
Anonim | 25 października 2025
T suk i tak szczęścia z tym AK
Filmy na m nie zazba , skrzywdziła hakieia, tak mat liczy. Powróć oac W W W JET ŻE ORAZ,IE,