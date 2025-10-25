Po wielu miesiącach spekulacji i medialnych domysłów, para wreszcie podzieliła się wyjątkowym kadrem z dnia, który na zawsze zapisze się w ich historii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali oficjalne zdjęcie ze ślubu.

Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieliśmy sobie TAK

Na ślubnej fotografii widzimy Katarzynę Cichopek w klasycznej, dopasowanej kreacji z długim trenem. Z kolei Maćka Kurzajewskiego w idealnie skrojonym garniturze. Razem tworzą obraz miłości, spokoju i radości. Ich uśmiechy mówią więcej niż tysiąc słów.

25|10|2025 🤍 – napisali nowożeńcy.

To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Cena przystępna, ale goście skarżą się na jedno

Pod postem rozlała się fala gratulacji. Internauci są pod wrażeniem przepięknej sukni ślubnej i idealnie skrojonego garnituru: