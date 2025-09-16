Tatiana Okupnik to znana i uwielbiana piosenkarka, która od lat robi karierę na polskiej scenie muzycznej. Artystka poza sceną przez jakiś czas pełniła rolę trenerki w popularnym programie „The Voice Senior”. Teraz w rozmowie z naszą redakcją zdradziła nam, dlaczego odrzuciła dalszy udział w telewizyjnym show.

„The Voice Senior” to jedno z najpopularniejszych, telewizyjnych show związanych z muzyką, które jest furtką do kariery uczestników powyżej 60. roku życia. Uczestnicy prezentują swoje talenty wokalne, a trenerzy, siedząc tyłem do sceny podczas tzw. przesłuchań w ciemno, decydują, czy chcą ich przyjąć do swojej drużyny, odwracając fotele.

Od samego początku skład jurorski wielokrotnie przeszedł przetasowania. Tak stało się i tym razem, czyli w 7. edycji, która rusza już w styczniu 2026 roku. W Poprzednim sezonie wśród jury znaleźli się Andrzej Piaseczny i debiutujący Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska oraz Robert Janowski.

Telewizja Polska znów przygotowała dużo niespodzianek dla widzów „ The Voice Senior” i niedawno okazało się, że skład jurorów znów ulegnie zmianie. Najpierw wyszło na jaw, że w jury zabraknie Małgorzaty Ostrowskiej, którą zastąpi teraz Majka Jeżowska. Później okazało się, że nie pojawi się również Tatiana Okupnik, której miejsce zajmie powracająca na fotel trenerski Alicja Majewska, która była związana z „The Voice Senior” przez trzy pierwsze edycje.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Tatiana zdradziła nam, dlaczego nie pojawi się już w kolejnym sezonie muzycznego show. Jak się okazuje, piosenkarka zrezygnowała ze stołka jurorskiego, ponieważ skupia się teraz na tworzeniu muzyki i koncertowaniu, co daje jej największą satysfakcję.