To najbardziej kontrowersyjne występy Eurowizji ostatniej dekady! Tego nie da się zapomnieć! (WIDEO)

Conchita Wurst

W 2014 roku reprezentantem Austrii była Conchita Wurst z utworem „Rise Like a Phoenix”, również w roli drag queen. Tej persony chyba nikomu nie trzeba przedstawić, bo to właśnie ona stała się zwyciężczynią 59. Konkursu Piosenki Eurowizji. I choć nie można w tym przypadku odmówić jej talentu i niebywałego głosu, to świat mocno zaskoczył wizerunek kobiety z brodą.