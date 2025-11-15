Co ciekawe, Margaret potwierdziła słowa jurora i dodała, że również była zachwycona jej performensem na scenie.

Myślę, że możesz bez obawy wchodzić w dorosłość. Myślę, że dźwigniesz emocje, jakiekolwiek by nie przyszły do ciebie. […] Zabrałaś mnie w bardzo fajną, muzyczną podróż — mówił Kuba Badach po jej występie.

Program „The Voice of Poland” od samego początku wzbudza sporo emocji. Na początku trenerów zachwycił występ Hanny Kuzimowicz. Kuba Badach bardzo zachwalała uczestniczkę, którą wystąpiła na scenie muzycznego show:

„The Voice of Poland” zbliża się już wielkimi krokami do półfinałowego odcinka. Wiemy już, kto zmierzy się przed półfinałem w najbliższym czasie. Będą to: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner z drużyny Tomsona i Barona, Michael Bohm, Julia Wasielewska i Łukasz Reks z drużyny Kuby Badacha, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Dominik Czuż z drużyny Michała Szpaka oraz Filip Mettler, Jasiek Piwowarczyk i Magdalena Chołuj z drużyny Margaret.

ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Rogacewicz izolują się nawet od bliskich. Szok, co zrobili na chwilę przed finałem „Tańca z gwiazdami”

„The Voice of Poland”. Trenerzy mają już swoje typy

Później na scenie pojawił się Dominik Czuż, śpiewając „Too sweet” Hoziera. Jego energia i swoboda sceniczna zrobiły na jurorach ogromne wrażenie:

Kocham w tobie tę prawdę i inność. […] Jest radość, a o to chodzi w muzyce — podkreślił Baron.

Po nim na scenę wyszła Joanna Lupa z utworem „Good Luck” Basement Jaxx. Autorka hitu „Thank you very much” nie kryła zachwytu nad zdolną uczestniczką. Ależ jej posłodziła:

Ja cię odkrywam na nowo. […] Ty dla mnie jesteś innym człowiekiem i bardzo zazdroszczę Michałowi, że może z tobą pracować. To było bardzo dobre — powiedziała Margaret.

Ostatecznie głosy publiczności wprowadziły do półfinału Dominika Czuża, a Michał Szpak zdecydował, że dołączy do niego Hanna Kuzimowicz, co spotkało się z entuzjazmem ze strony fanów.

„The Voice of Poland”. Trudne wybory

Następnie zaprezentowali się wokaliści z drużyny Margaret. Filip Mettler przedstawił klubową odsłonę utworu „Kiedy powiem sobie dość”. Michał Szpak ocenił jego występ słowami:

Uważam, że to bardzo odważne. […] Jedyne, co mógłbym ci zasugerować, że jeśli podejmujesz się takich kroków, to pamiętaj, że one muszą być naprawdę precyzyjne, bo czasami mogą być niezrozumiałe — powiedział muzyk.

Tomson i Baron mieli jednak inne zdanie – według nich w interpretacji Filipa nie pojawiły się żadne błędy.

Później na scenę wkroczyła Magdalena Chołuj, wykonując „Where Is My Husband!” Raye. Kuba Badach skomentował jej występ słowami pełnymi uznania:

To są strasznie ciężkie rzeczy, te, które widzieliśmy. […] Uważam, że jesteś w stanie wszystko zaśpiewać. Znakomicie — powiedział.

Ostatnim występem w tej drużynie była piosenka „Beautiful Things” Bensona Boone’a w wykonaniu Jaśka Piwowarczyka. Michał Szpak podsumował jego możliwości bardzo entuzjastycznie:

Ty jesteś bezbłędny od początku tego programu. Mam nadzieję, że w twojej głowie jest pomysł na to, co się wydarzy po programie, dlatego, że jesteś osobą, której ludzie będą słuchać. […] Jesteś niezwykłym odkryciem — podkreślił.

Widzowie wybrali Jaśka Piwowarczyka do dalszego etapu, natomiast Margaret postanowiła dać swoją szansę Filipowi Mettlerowi.

W drużynie Kuby Badacha jako pierwsza wystąpiła Julia Wasielewska, prezentując energetyczne „Love On Top” Beyoncé. Jej wykonanie nie w pełni przekonało jurorów – Michał Szpak przyznał, że w pierwszej części pojawiły się momenty niedopracowane, a Margaret podzieliła jego odczucia.

Następnie na scenie pojawił się Michael Bohm z utworem „Trudno mi się przyznać” Ani Dąbrowskiej. Jego występ został ciepło przyjęty przez jurorów – Baron podkreślił wyjątkową atmosferę, jaką stworzył uczestnik, dodając, że drobne potknięcia nie mają znaczenia wobec faktu, że Michael spełnia swoje marzenia.

Jako ostatni zaprezentował się Łukasz Reks, śpiewając „Wszystko będzie dobrze”. Jego interpretacja zrobiła duże wrażenie na Margaret, która przyznała, że dotąd postrzegała go jako kojący głos, a tymczasem odkryła w nim pozytywne szaleństwo. Podkreśliła też, że chce dalej obserwować jego rozwój.

Decyzją widzów do półfinału przeszedł Michael Bohm, natomiast Kuba Badach wybrał Łukasza Reksa jako kolejnego półfinalistę swojej drużyny.