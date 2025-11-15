Kaczorowska i Rogacewicz izolują się nawet od bliskich. Szok, co zrobili na chwilę przed finałem „Tańca z gwiazdami”

Odkąd Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali wyeliminowani z „Tańca z Gwiazdami” wzbudzają jeszcze większe emocje. Teraz huczy o tym, jak zachowują się tuż przed finałem. Okazuje się, że odizolowali się również od najbliższych.

Emocje wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza

Ostatnie tygodnie upłynęły w polskim show-biznesie pod znakiem 30. edycji „Tańca z Gwiazdami”, która okazała się wyjątkowo burzliwa. Program dostarczył wielu emocji, ale przede wszystkim nie brakowało w nim głośnych afer. Punktem kulminacyjnym kontrowersji stało się wyeliminowanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza tuż przed ćwierćfinałem. Po ogłoszeniu wyników tancerka zaskoczyła widzów i rywali mocnym przemówieniem. Kaczorowska nie tylko odniosła się do problemu hejtu, którego miała doświadczyć, ale też wytknęła pewne kwestie pozostałym uczestnikom.

Co ciekawe, nawet Michał Maserak był zszokowany odpadnięciem tej pary i przyznał rację słowom Agi. Burzliwe pożegnanie miało swoją kontynuację: Kaczorowska i Rogacewicz zerwali z tradycją programu, nie pojawili się na pożegnalnej transmisji live i w ostatniej chwili odwołali swój udział w planowanym show kabaretowym Polsatu.

Rogacewicz wbija szpilę uczestnikom „TzG”

Zaraz po zakończeniu pierwszej próby finałowej, Marcin Rogacewicz wywołał poruszenie, publikując w mediach społecznościowych ostry komentarz. Aktor nie szczędził gorzkich słów, oskarżając pozostałych uczestników programu o stosowanie hejtu.

Jesteście świadkami nieprawdopodobnego, jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym, co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko. Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią „koleżanki i koledzy” – pisał Rogacewicz.

Kaczorowska i Rogacewicz nie dają o sobie zapomnieć. Teraz zdecydowali się na śmiały ruch. Nie wzięli pod uwagę najbliższych.

Kaczorowska i Rogacewicz wypięli się na bliskich

Zdaje się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są w finale „Tańca z Gwiazdami” wbrew własnej woli, a trzyma ich tam wyłącznie ryzyko kary za złamanie umowy. Taki wniosek nasuwa się po doniesieniach o ich zachowaniu za kulisami – para całkowicie odcina się od reszty gwiazd i tancerzy, celowo unikając kontaktów i wspólnych zdjęć.

Potwierdzeniem dystansu jest też ruch na Instagramie. Zamiast ugościć najbliższych, Kaczorowska i Rogacewicz zaskoczyli fanów, informując o odsprzedaży dwóch biletów przeznaczonych dla ich gości na finałowe widowisko.

Kochani, mamy do odsprzedania dwa bilety na jutrzejszy finał. Ktoś chce?

Wygląda jednak na to, że od razu znaleźli się zainteresowani ofertą. Ogłoszenie szybko zniknęło bowiem z sieci.

