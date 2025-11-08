Tak mieszka milioner i jego młodziutka ukochana. Luksus u Tuchlińskiej aż bije po oczach
Patrycja Tuchlińska jest partnerką miliardera — Józefa Wojciechowskiego. Dzieli ich aż 48 lat różnicy wieku!
Para poznała się podczas jednego z pokazów mody Ewy Minge, który był zorganizowany w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju.
Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od 2018 roku są niemal nierozłączni.
Mimo że wiele osób nie wierzyło w szczerość ich uczuć, to doczekali się narodzin syna.
Patrycja Tuchlińska mieszka w luksusowej willi razem z Józefem Wojciechowski oraz synkiem Augustynem i jego siostrą — Aurorą.
Para na co dzień żyje w wielkim pałacu z marmurami i wielkim basenem.
Co ciekawe, mają nawet prywatny helikopter, którym mogą poruszać się po całym świecie.
Widok z ich ogromnego tarasu zapiera dech w piersiach.
Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski uwielbiają też z przytupem celebrować świąteczny czas.
Para korzysta z pomocy kucharzy i osób od sprzątania, dzięki którym ich dom wygląda jak wielki, luksusowy pałac.
Patrycja Tuchlińska jest często rozpieszczana przez męża, który uwielbia kupować jej kwiaty.
Kobieta ma mnóstwo bukietów w swojej domowej kolekcji.
Patrycja Tuchlińska uwielbia dzielić się prywatnymi kadrami z fanami w sieci.
Widać po jej minie, że jest szczęśliwą, świeżo upieczoną mamą.
Wielka sofa jest ulubionym punktem w willi dla całej rodziny. To tam najczęściej spędzają wspólnie czas.
Trzeba przyznać, że dom został urządzony z klasą, ale i wielkim przepychem.
Parycja Tuchlińska w wielkim pałacu organizowała urodziny synka.
Wszystko wyglądało wtedy jak z bajki!
Wielka willa należącą do Józefa Wojciechowskiego ma prywatne korty tenisowe, ptaszarnię i basen.
Nic więc dziwnego, że Patrycja Tuchlińska uwielbia sobie robić zdjęcia w pokaźnym pałacu.
Patrycja Tuchlińska uwielbia we wnętrzach przepych i kryształowe żyrandole.
W tak urządzonym pałacu może się czuć jak prawdziwa księżniczka.
Para ma także papugi w swojej posiadłości, z którymi uwielbiają spędzać czas i podziwiać ich egzotyczne kolory.
Patrycja Tuchlińska uwielbia pozować w modnej willi.
Co myślicie o pałacu Józefa Wojciechowskiego?