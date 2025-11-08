Nawigacja

Tak mieszka milioner i jego młodziutka ukochana. Luksus u Tuchlińskiej aż bije po oczach

Zobacz zdjęcia z luksusowej willi.

Patrycja Tuchlińska, Józef Wojciechowski, fot. AKPA.

Tak mieszka Patrycja Tuchlińska z miliarderem

Patrycja Tuchlińska jest partnerką miliardera — Józefa Wojciechowskiego. Dzieli ich aż 48 lat różnicy wieku! 

Para poznała się podczas jednego z pokazów mody Ewy Minge, który był zorganizowany w Hotelu  Czarny Potok w Krynicy-Zdroju.

Patrycja Tuchlińska, Józef Wojciechowski, fot. AKPA.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od 2018 roku są niemal nierozłączni.

Mimo że wiele osób nie wierzyło w szczerość ich uczuć, to doczekali się narodzin syna.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska mieszka w luksusowej willi razem z Józefem Wojciechowski oraz synkiem Augustynem i jego siostrą — Aurorą. 

Para na co dzień żyje w wielkim pałacu z marmurami i wielkim basenem.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Co ciekawe, mają nawet prywatny helikopter, którym mogą poruszać się po całym świecie. 

Widok z ich ogromnego tarasu zapiera dech w piersiach.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski uwielbiają też z przytupem celebrować świąteczny czas. 

Para korzysta z pomocy kucharzy i osób od sprzątania, dzięki którym ich dom wygląda jak wielki, luksusowy pałac.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska jest często rozpieszczana przez męża, który uwielbia kupować jej kwiaty. 

Kobieta ma mnóstwo bukietów w swojej domowej kolekcji.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska uwielbia dzielić się prywatnymi kadrami z fanami w sieci. 

Widać po jej minie, że jest szczęśliwą, świeżo upieczoną mamą.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Wielka sofa jest ulubionym punktem w willi dla całej rodziny. To tam najczęściej spędzają wspólnie czas. 

Trzeba przyznać, że dom został urządzony z klasą, ale i wielkim przepychem.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Parycja Tuchlińska w wielkim pałacu organizowała urodziny synka. 

Wszystko wyglądało wtedy jak z bajki!

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Wielka willa należącą do Józefa Wojciechowskiego ma prywatne korty tenisowe, ptaszarnię i basen.

Nic więc dziwnego, że Patrycja Tuchlińska uwielbia sobie robić zdjęcia w pokaźnym pałacu.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska uwielbia we wnętrzach przepych i kryształowe żyrandole. 

W tak urządzonym pałacu może się czuć jak prawdziwa księżniczka.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Para ma także papugi w swojej posiadłości, z którymi uwielbiają spędzać czas i podziwiać ich egzotyczne kolory.

Patrycja Tuchlińska, fot. Instagram.

Patrycja Tuchlińska uwielbia pozować w modnej willi. 

Co myślicie o pałacu Józefa Wojciechowskiego?

