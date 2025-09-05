Agata i Piotr Miechowscy byli uczestnicy popularnego programu ”Ślub od pierwszego wejrzenia”, w którym nieznane sobie osoby poznają się dopiero w dniu ich ślubu. Relacja od początku wzbudzała ogromne emocje wśród widzów, ponieważ była pełna kłótni, nieporozumień i zaskakujących zwrotów akcji. Para szybko stała się jedną z najgłośniej komentowanych w historii formatu.

W końcu zapadł wyrok

Dziś, 5 września odbyła się długo wyczekiwana rozprawa rozwodowa Agaty i Piotra Miechowskich. Mężczyzna jako pierwszy poinformował w mediach społecznościowych, że sąd orzekł rozwód:

Udało się, rozwód został orzeczony – napisał, dołączając grafikę, która symbolicznie podsumowała finał ich relacji.

Ich związek od samego początku programu wzbudzał wśród widzów wiele emocji. Zaledwie kilka dni po ślubie Agata wyprowadziła się z mieszkania, a konflikt pomiędzy małżonkami stawał się coraz ostrzejszy i publiczny.

Piotr nie potrafił ukrywać swojej frustracji z powodu ciągle przeciągającego się procesu rozwodowego. Kila miesięcy temu mówił otwarcie:

Nie mamy rozwodu, nic się nie dzieje, a ja powoli tracę już cierpliwość na produkcję. Kontaktowałem się, to zganiali niby na [inny] adres, że nie dochodzą listy. Mimo podania adresu pracy również zero kontaktu — mówił.

Po tym, jak szybko pojawiła się informacja o formalnym rozpadzie małżeństwa, w internecie od razu pojawiła się lawina pytań, czy Piotr ma zamiar zmienić nazwisko, gdyż w dniu ślubu przyjął od żony: „Oddałeś nazwisko?” – dopytywali internauci.

Choć Piotr odpowiadał na kilka wspierających komentarzy, w sprawie nazwiska postanowił nabrać wody w usta. Relacja Agaty i Piotra należy do jednej z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Były awantury, rozstania, a nawet wyrzucenie Agaty ze wspólnego mieszkania.

Miechowski nawet nie pojawił się na finałowym odcinku, co było pierwszym takim przypadkiem w historii programu. Teraz, każde z nich może rozpocząć nowe życie i zapomnieć o tym, że kiedykolwiek ich coś łączyło.