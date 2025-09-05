Karol Nawrocki pojawił się z siostrą w Watykanie! Kim jest Nina Nawrocka? (FOTO)

Karol Nawrocki zabrał siostrę do Watykanu

Wczoraj (4 sierpnia) prosto z USA prezydent udał się do Włoch, gdzie międzyczasie dołączyły do niego żona i dzieci. To właśnie tam Karol Nawrocki złożył w kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra oraz spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni.

Dziś natomiast (5 września 2025 r.) przed południem para prezydencka po raz pierwszy spotkała się z papieżem Leonem XIV. W watykańskiej audiencji udział wzięły także ich pociechy, czyli Antoni i Kasia.