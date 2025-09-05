Karol Nawrocki pojawił się z siostrą w Watykanie! Kim jest Nina Nawrocka? (FOTO)
Rodzeństwo jest do siebie naprawdę podobne!
Karol Nawrocki od początku zaprzysiężenia, które miało miejsce 6 sierpnia, ma dość intensywny i pracowity czas. Nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ostatnio gościł u Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Moment ten przyciągnął uwagę nie tylko polskich czy amerykańskich mediów, ale także innych państw. Głównym celem wizyty były rozmowy dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa narodowego czy wojny w Ukrainie.
Wczoraj (4 sierpnia) prosto z USA prezydent udał się do Włoch, gdzie międzyczasie dołączyły do niego żona i dzieci. To właśnie tam Karol Nawrocki złożył w kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra oraz spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni.
Dziś natomiast (5 września 2025 r.) przed południem para prezydencka po raz pierwszy spotkała się z papieżem Leonem XIV. W watykańskiej audiencji udział wzięły także ich pociechy, czyli Antoni i Kasia.
Co ciekawe, na zdjęciu pojawiła się również tajemnicza kobieta, która jak się okazuje, jest siostrą prezydenta. Warto zauważyć, że siostra Nina Nawrocka oraz pierwsza dama miały na sobie eleganckie stroje i tradycyjne nakrycia głowy, czyli mantylki, które założyły specjalnie na tę okazję.
Nina Nawrocka to młodsza o osiem lat siostra Karola Nawrockiego. Kobieta nie ma nic wspólnego z polityką. Zawodowo realizuje się w gastronomii, gdzie pracuje jako szefowa cukierni, która znajduje się w gdańskim hotelu Hilton. Z wykształcenia jest natomiast ekonomistką.
„Jestem po szkole ekonomicznej. Moja przygoda z prawdziwym cukiernictwem rozpoczęła się w gdańskim hotelu. To właśnie tutaj szefowie uwierzyli w moje umiejętności i zaszczepili we mnie miłość do tego zawodu. Dają mi szansę na rozwój i zgłębianie mojej pasji” – mówiła Nina Nawrocka w rozmowie z „Foodservice24.pl”.
Warto również dodać, że śmierci ojca Karol Nawrocki postanowił zaopiekować się dorastającą wówczas Niną. Nietrudno się domyśleć, że rodzeństwo polegając na sobie, umocniło swoją więź, która jak widać do dziś jest silna. Nina Nawrocka, również aktywnie wspierała i była zaangażowana w kampanię prezydencką swojego brata.
,,Kiedy odszedł tata, byłam nastolatką. Mój brat przejął jego rolę – mówił: ,,Nisia, damy radę”. To słowo go definiuje: męstwo”– wyznała Nina w jednym ze spotów wyborczych
Adlek | 6 września 2025
Z jakiego tytulu tam pojechala ? Bizancjum pisu nie zna granic…
Lola | 6 września 2025
Za nasze pieniadze?
Anonim | 5 września 2025
Dla y 99. Złodzieje w Watykanie, yfu, $*82
Anonim | 5 września 2025
Anonim | 5 września 2025
