Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą wspólnie w jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Para już rozpoczęła treningi. Ostatnio spędzili na sali aż siedem godzin, gdzie znaleźli chwilę czasu na wywiady z portalami show-biznesowymi. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Kozaczkiem opowiedziała o sytuacji, kiedy nie była w stanie kogoś nauczyć dobrze tańczyć. Zdradziła zaskakujące szczegóły!

Agnieszka Kaczorowska szerokiej publiczności dała się poznać jako odtwórczyni roli Bożenki w serialu „Klan”. Jednak nie każdy wie, że aktorka ma na swoim koncie bardzo duże osiągnięcia taneczne. Agnieszka Kaczorowska w 2010 roku zdobyła tytuł młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Była także zwyciężczynią 3. edycji programu „Taniec z gwiazdami”.

Obecnie tancerka bierze udział w tanecznym show z Marcinem Rogacewiczem. Zakulisowo mówi się o tym, że aktor z serialu „Komisarz Alex” i Agnieszka Kaczorowska są razem. Para jednak nigdy nie potwierdziła tych doniesień. Niedawno w rozmowie z Kozaczkiem aktorka zdradziła, że nie każdego można nauczyć tańczyć. Padły mocne słowa!

Rzeczywiście nie każdego da się nauczyć tańczyć. Ale nie dlatego, że ktoś nie może, bo absolutnie każdy może tańczyć. Ale dlatego, że ktoś w głębi duszy nie chce! Jeśli ktoś ma taką prawdziwą motywację, a nie o niej opowiada, że chce się nauczyć. To każdy może nauczyć się tańczyć lepiej lub gorzej. Nie każdy będzie mistrzem świata, ale każdy w rezultacie może wyjść na parkiet i zatańczyć — podkreśliła Agnieszka Kaczorowska.

