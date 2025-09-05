Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

Program ostatnio przeszedł duże zmiany, a już w jesiennej edycji pojawili się nowi prowadzący i przetasowania w duetach prezenterów. Nowymi gospodarzami okazali się Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzyli nowego duetu, a zostali sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.

Dziś swój wspólny debiut w „Halo Tu Polsat” mieli właśnie Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Para prowadzących z dużym optymizmem powitała widzów w piątkowy poranek i rozpoczęła swoją wspólną przygodę w śniadaniówce.