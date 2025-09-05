times-dark
Kozaczek
Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)

Wśród gości: Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski z żoną...

Debiut Halo Tu Polsat Paulina Sykut-jeżyna Polsat Tomasz Wolny
/ 05.09.2025 /
KJ
akpa20250827_konf_htp_jk_4468 źródło AKPA

1 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

„Halo Tu Polsat” to jedna z najpopularniejszych, polskich śniadaniówek, która trafiła na antenę rok temu, czyli w sierpniu 2024 roku. Od samego początku skład prowadzących zasiliły duety składające się z: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza.

akpa20250905_halo120_jk_3517 źródło AKPA

2 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

Program ostatnio przeszedł duże zmiany, a już w jesiennej edycji pojawili się nowi prowadzący i przetasowania w duetach prezenterów. Nowymi gospodarzami okazali się Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzyli nowego duetu, a zostali sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.

 

Dziś swój wspólny debiut w „Halo Tu Polsat” mieli właśnie Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Para prowadzących z dużym optymizmem powitała widzów w piątkowy poranek i rozpoczęła swoją wspólną przygodę w śniadaniówce.

akpa20250905_halo120_jk_3101 źródło AKPA

3 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

Paulina Sykut-Jeżyna tego dnia postawiła na szpilki i elegancki komplet składający się ze spódnicy oraz bluzki w odcieniu pudrowo-żółtego koloru.

Tomasz Wolny również wybrał na elegancję i klasę w postaci szarego, oversize’owego garnituru i mokasynów. Nie da się ukryć, że prezentowali się razem obłędnie!

akpa20250905_halo120_jk_3491 źródło AKPA

4 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

Internauci pospieszyli już z masą komentarzy dotyczącą duetu Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Wolnego. Widzowie zgodnie ocenili nową parę prowadzących, twierdząc, że ich duet jest niesamowity.

 

  • „Rewelacyjnie się Was ogląda 😍”
  • „Wspaniały duet ♥️♥️♥️♥️”
  • „No i jest moc , pozytywny poranek , luz , profesjonalizm . Jak dobrze znowu z panem i pana super współprowadzącą spędzać ranek”
  • „Witamy, bardzo udany debiut panie Tomaszu ❤️ Dobrze się pana słucha, program prowadzony naturalnie i ciekawie. Bardzo się cieszę, że dołączył pan do ekipy 😍
  • „Od dziś zaczynam oglądać Halo Tu Polsat z tą ekipa. Tak brakowało @tomaszwolny_tej na ekranie”
  • „Bardzo przyjemny duet. Konkret i delikatność ❤️🔥👏”

 

akpa20250905_halo120_jk_3352 źródło AKPA

5 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują razem w "Halo Tu Polsat"!

Nie da się nie zgodzić z opiniami widzów, bo faktycznie od pierwszych minut nowy duet prowadzących aż emanował pozytywną energią, a ich współpraca przebiegała pomyślnie.

akpa20250905_halo120_jk_3587 źródło AKPA

6 / 14

Justyna Steczkowska

Wśród gości dzisiejszego poranka pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska.

akpa20250905_halo120_jk_3757 źródło AKPA

7 / 14

Justyna Steczkowska

Piosenkarka jak zwykle olśniła i skradła wszystkie spojrzenia. Na rozmowę w śniadaniówce tym razem postawiła na błyszczący look składający się z marynarki, spodenek, gorsetu i szpilek. Wyglądała jak prosto z wybiegu!

akpa20250905_halo120_jk_3999 źródło AKPA

8 / 14

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska

Na kanapie „Halo tu Polsat” zasiadł dziś również lider zespołu „Ich Troje”, czyli Michał Wiśniewski, który pojawił się z żoną.

akpa20250905_halo120_jk_3946 źródło AKPA

9 / 14

Jacek Łągwa, Martyna Majchrzak, Michał Wiśniewski

Wiśniewski na koniec w towarzystwie Jacka Łągwy, Martyny Majchrzak i zespołu zrobili muzyczne widowisko.

akpa20250905_halo120_jk_3550 źródło AKPA

10 / 14

Dawid Dubajka

W śniadaniówce pojawił się również wokalista i autor tekstów Dawid Dubajka, który dał się poznać jako finalista programu „Must Be The Music”.

akpa20250905_halo120_jk_3197 źródło AKPA

11 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna, Jurek Sobieniak, Tomasz Wolny

W kuchni „Halo Tu Polsat” majstrował natomiast znany kucharz Jurek Sobieniak.

akpa20250905_halo120_jk_3232 źródło AKPA

12 / 14

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny
akpa20250905_halo120_jk_3300 źródło AKPA

13 / 14

Katarzyna Joda-Wójcik
akpa20250905_halo120_jk_3181 źródło AKPA

14 / 14

Jolanta Wypler
