Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)
Wśród gości: Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski z żoną...
„Halo Tu Polsat” to jedna z najpopularniejszych, polskich śniadaniówek, która trafiła na antenę rok temu, czyli w sierpniu 2024 roku. Od samego początku skład prowadzących zasiliły duety składające się z: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza.
Program ostatnio przeszedł duże zmiany, a już w jesiennej edycji pojawili się nowi prowadzący i przetasowania w duetach prezenterów. Nowymi gospodarzami okazali się Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzyli nowego duetu, a zostali sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.
Dziś swój wspólny debiut w „Halo Tu Polsat” mieli właśnie Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Para prowadzących z dużym optymizmem powitała widzów w piątkowy poranek i rozpoczęła swoją wspólną przygodę w śniadaniówce.
Paulina Sykut-Jeżyna tego dnia postawiła na szpilki i elegancki komplet składający się ze spódnicy oraz bluzki w odcieniu pudrowo-żółtego koloru.
Tomasz Wolny również wybrał na elegancję i klasę w postaci szarego, oversize’owego garnituru i mokasynów. Nie da się ukryć, że prezentowali się razem obłędnie!
Internauci pospieszyli już z masą komentarzy dotyczącą duetu Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Wolnego. Widzowie zgodnie ocenili nową parę prowadzących, twierdząc, że ich duet jest niesamowity.
- „Rewelacyjnie się Was ogląda 😍”
- „Wspaniały duet ♥️♥️♥️♥️”
- „No i jest moc , pozytywny poranek , luz , profesjonalizm . Jak dobrze znowu z panem i pana super współprowadzącą spędzać ranek”
- „Witamy, bardzo udany debiut panie Tomaszu ❤️ Dobrze się pana słucha, program prowadzony naturalnie i ciekawie. Bardzo się cieszę, że dołączył pan do ekipy 😍
- „Od dziś zaczynam oglądać Halo Tu Polsat z tą ekipa. Tak brakowało @tomaszwolny_tej na ekranie”
- „Bardzo przyjemny duet. Konkret i delikatność ❤️🔥👏”
Nie da się nie zgodzić z opiniami widzów, bo faktycznie od pierwszych minut nowy duet prowadzących aż emanował pozytywną energią, a ich współpraca przebiegała pomyślnie.
Wśród gości dzisiejszego poranka pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska.
Piosenkarka jak zwykle olśniła i skradła wszystkie spojrzenia. Na rozmowę w śniadaniówce tym razem postawiła na błyszczący look składający się z marynarki, spodenek, gorsetu i szpilek. Wyglądała jak prosto z wybiegu!
Na kanapie „Halo tu Polsat” zasiadł dziś również lider zespołu „Ich Troje”, czyli Michał Wiśniewski, który pojawił się z żoną.
Wiśniewski na koniec w towarzystwie Jacka Łągwy, Martyny Majchrzak i zespołu zrobili muzyczne widowisko.
W śniadaniówce pojawił się również wokalista i autor tekstów Dawid Dubajka, który dał się poznać jako finalista programu „Must Be The Music”.
W kuchni „Halo Tu Polsat” majstrował natomiast znany kucharz Jurek Sobieniak.
