Finał 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” przyniósł nie tylko wybór zwycięzców, ale także powrót Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, których obecność od tygodni wzbudzała duże emocje. Po kontrowersjach związanych z ich odejściem z programu i późniejszymi komentarzami Rogacewicza wiele osób zastanawiało się, jak para zachowa się w ostatnim odcinku. W rozmowie z nami Iwona Pavlović została zapytana o ich postawę, odbiór przez ekipę i to, czy tancerka wróci do kolejnej edycji show.

Powrót Kaczorowskiej i Rogacewicza do finału wzbudził zainteresowanie

W wielkim finale „Tańca z Gwiazdami” o Kryształową Kulę rywalizowały trzy pary:

• Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska – zwycięzcy,

• Maurycy Popiel i Sara Janicka – drugie miejsce,

• Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko – trzecie miejsce.

Jednak wśród publiczności i widzów równie dużo emocji wywołała obecność Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Para kilka tygodni temu odpadła z programu, a ich reakcja, zarówno w odcinku, jak i później w mediach społecznościowych, odbiła się szerokim echem. Rogacewicz zasugerował nawet, że w programie spotkali się z hejtem ze strony innych uczestników.

Mimo spekulacji, czy pojawią się w finale, ostatecznie przyszli, ale już od pierwszych minut zwracali uwagę zachowaniem. Jako jedyni zrezygnowali z pozowania na ściance, później pojawili się na wspólnym tańcu, a następnie trzymali się na uboczu, unikając interakcji z pozostałymi uczestnikami.

Co na to Iwona Pavlović? „Nie oceniam ich”

Zapytaliśmy Iwonę Pavlović, jak odbiera ich postawę i fakt, że od pewnego czasu trzymali się z dala od reszty ekipy. Jurorka podkreśliła, że nie zamierza oceniać ich zachowania:

Wiesz co, ja w ogóle ich nie oceniam, od tego trzeba zacząć. Jest mi to absolutnie obojętne, jak się zachowują. Dla mnie mogą robić wszystko. Ja sama żyję tak, jak chcę, więc Agnieszko, Marcinie – żyjcie też wy, jak chcecie.

Poproszona o komentarz dotyczący hejtu, z którym para miała się mierzyć, Pavlović odpowiedziała:

Wiem, ale uważam, że każdy odpowiada za swoje zachowanie względem innych ludzi. Nie mi to oceniać i nawet nie podejmę się oceny, bo mogą robić tak, jak chcą, jak czują. To jest ich prawo, ich życie.

Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili niedawno, że przygotowują wspólny projekt taneczny. Jurorka odniosła się również do tego:

Nie wiem, mają jakiś pomysł, więc niech robią swoje. To jest ich sprawa, myślę, że dla nich pewnie dobry.

Czy Kaczorowska wróci do kolejnej edycji „TzG”?

Wiosną program ma powrócić z nowym sezonem, jednak terminy spektakli Kaczorowskiej pokrywają się z emisją odcinków. Zapytaliśmy Pavlović, co czuje w związku z tym, że tancerka zniknie z obsady.

Ja nie przywiązuję się do tancerzy, bo raz są jedni, raz drudzy. Ktoś robi sobie przerwę, potem wraca. Jak będzie to będzie, jak nie to będzie ktoś inny na jej miejsce.

Cały wywiad z Iwoną Pavlović możecie oglądać poniżej, a także naszym Instagramie i YouTube.