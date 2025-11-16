Wrze za kulisami „TzG”. To w finale zrobili Kaczorowska z Rogacewiczem. Kamery tego nie pokazały

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się na finale „Tańca z Gwiazdami”. Ich zachowanie jednak wzbudziło ogromne kontrowersje. Aż ciężko uwierzyć, jak się zachowali po występie.

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” elektryzuje fanów

Półfinał programu tanecznego zaskoczył wielu. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, mimo że uchodziły za jeden z najbardziej utalentowanych technicznie duetów sezonu, nie zdołały awansować do finału. Tego samego wieczoru odpadli również Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Głosy wiernych fanów zapewniły awans do finału Maurycemu Popielowi i Sarze Janickiej, a także Mikołajowi „Bagiemu” Bagińskiemu i Magdalenie Tarnowskiej, a jurorzy dobrali do nich Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko.

Teraz nadszedł długo wyczekiwany finał – zwieńczenie tygodni pełnych tanecznej magii, wielkich emocji i niezwykłych układów tanecznych – zarówno nowych jak i tych klasycznych, pochodzących z poprzednich edycji show.

