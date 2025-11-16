Kaczorowska tuż przed finałem „Tańća z Gwiazdami” opublikowała szokujący wpis. Wiadomość z Instagrama szybko usunęła, ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie.

Trwa wielki finał „Tańca z Gwiazdami”

Półfinał „Tańca z Gwiazdami” zrobił wielką furorę – polskie media rozpisywały się o poprzednim odcinku tanecznego show, prześcigając się w w relacjonowaniu najdrobniejszych szczegółów tego widowiska. Przedostatni rozdział tego sezonu po raz kolejny przyciągnął przed ekrany tłumy, którzy z ogromnym zaangażowaniem kibicowali swoim ulubieńcom.

Teraz, po wielu tygodniach w końcu nadszedł ten dzień – długo wyczekiwany finał „Tańca z Gwiazdami” stał się faktem! fani po raz ostatni w tej edycji zasiedli przed ekranami, by podziwiać taneczne popisy swoich faworytów. Poziom konkursu jest nie z tej ziemi – w wielkim finale zostali już tylko najlepsi uczestnicy.

