Szok, co Kaczorowska zaproponowała fanom przed finałem „TzG”. Wpis szybko zniknął
Kaczorowska tuż przed finałem „Tańća z Gwiazdami” opublikowała szokujący wpis. Wiadomość z Instagrama szybko usunęła, ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie.
Trwa wielki finał „Tańca z Gwiazdami”
Półfinał „Tańca z Gwiazdami” zrobił wielką furorę – polskie media rozpisywały się o poprzednim odcinku tanecznego show, prześcigając się w w relacjonowaniu najdrobniejszych szczegółów tego widowiska. Przedostatni rozdział tego sezonu po raz kolejny przyciągnął przed ekrany tłumy, którzy z ogromnym zaangażowaniem kibicowali swoim ulubieńcom.
Teraz, po wielu tygodniach w końcu nadszedł ten dzień – długo wyczekiwany finał „Tańca z Gwiazdami” stał się faktem! fani po raz ostatni w tej edycji zasiedli przed ekranami, by podziwiać taneczne popisy swoich faworytów. Poziom konkursu jest nie z tej ziemi – w wielkim finale zostali już tylko najlepsi uczestnicy.
To oni trafili do wielkiego finału „Tańca z Gwiazdami”
W półfinale wielu fanów przeżyło dramat – ulubieńcy fanów – Tomasz Karolak i Izabela Skierska oraz Katarzyna Zillmann z Janją Lesar musieli pożegnać się z programem. Dzięki głosom widzów do finału dotarli Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. W finale, dzięki głosowaniu jurorów zobaczymy także Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko.
W głosowaniu widzów znaczącą przewagę miał Bagi. Po nim Maurycy Popiel, a na trzecim miejscu znalazł się… Tomek Karolak. Gdyby o składzie ostatniego odcinka decydowały tylko SMS-y i „kliki” z aplikacji, to właśnie tak prezentowałaby się finałowa trójca – donosiło źródło Pudelka.
Kaczorowska chciała sprzedać bilety na „Taniec z Gwiazdami”
Agnieszka Kaczorowska, która od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim świecie tańca, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie tuż przed wielkim finałem „Tańca z Gwiazdami”. Dzień przed emisją ostatniego odcinka opublikowała krótką, ale niezwykle wymowną wiadomość na swoim kanale nadawczym, wzbudzając falę domysłów i pytań wśród internautów.
Kochani, mamy do odsprzedania dwa bilety na jutrzejszy finał. Ktoś chce? — napisała tancerka.
Wpis szybko przyciągnął uwagę fanów programu, którzy zastanawiali się, co stoi za nagłą decyzją o odsprzedaniu wejściówek. Czy była to zmiana planów? Tego Kaczorowska nie wyjaśniła, bo niedługo później ogłoszenie… zniknęło z jej profilu, pozostawiając obserwatorów z jeszcze większą liczbą pytań.
Warto podkreślić, że finał „Tańca z Gwiazdami” to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu — na parkiet wracają wszystkie pary biorące udział w edycji, a atmosfera jest wyjątkowa i pełna emocji. Tym bardziej zaskakujące było to, że Kaczorowska postanowiła zrezygnować z zaproszenia swoich gości…
