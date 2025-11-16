Finał „Tańca z Gwiazdami” rozpoczął się bardzo spektakularnie. Emocji nie brakowało od samego początku show. Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz wprowadzili widzów w fantastyczny nastrój. Nie zabrakło też kontrowersji. Od początku całą uwagę skupili na sobie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Co zrobili?

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” już dziś!

Półfinał hitowego show tanecznego Polsatu wywołał wielki kontrowersje – i nic dziwnego. Na tym etapie zostali już sami ulubieńcy. Decyzją widzów do finału przeszły dwie pary – najwięcej głosów zdobyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, a także Maurycy Popiel i Sara Janicka. Do ostatniego odcinka tego sezonu trafiła jeszcze jedna para – decyzją jurorów do wielkiego finału awansowali Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Przegrani zawodnicy nie ukrywali rozczarowania po odpadnięciu na tak wysokim poziomie rozgrywek.

Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się, jakbym przegrała igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann.

