Po tygodniach spekulacji zapadła decyzja. Agnieszka Kaczorowska nie wróci do „Tańca z Gwiazdami”, a wieści o jej odejściu potwierdził sam Polsat. To pierwszy tak jednoznaczny komunikat po miesiącach napięć, domysłów i medialnych afer. Kulisy zmian nie pozostawiają wątpliwości – to definitywny koniec jej przygody z programem.

Koniec pewnej ery

Agnieszka Kaczorowska przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy „Tańca z Gwiazdami”. Wielokrotna triumfatorka, ulubienica widzów, ikona formatu. Jednak ostatnie sezony mocno nadwyrężyły tę relację.

W 17. edycji show tancerka występowała u boku Marcina Rogacewicza i to właśnie ten duet wywołał największe emocje kulisowe. Para odpadła w siódmym odcinku, a pożegnanie z programem przeszło do historii jako jedno z najbardziej nerwowych. Kontrowersyjna przemowa Kaczorowskiej, chłodna atmosfera na planie i późniejsze wpisy Rogacewicza doprowadziły do poważnego ochłodzenia relacji z Polsatem.

Od tamtej pory w powietrzu wisiało pytanie: czy pojawi się w kolejnej edycji?

Polsat potwierdza. „Na 100 procent jej nie będzie”

Jak informuje Pudelek, jeden z pracowników Polsatu miał przekazać, że Kaczorowskiej „na 100 procent” zabraknie w kolejnym sezonie. Te same doniesienia potwierdził także Fakt. To pierwsze tak jednoznaczne stanowisko stacji.

Na niekorzyść tancerki działa również jej nowy projekt. Kaczorowska i Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem „7”, a część przedstawień odbędzie się w niedziele, czyli dokładnie wtedy, gdy emitowane są odcinki „TzG”.

Harmonogram jednoznacznie przecina wszelkie wątpliwości. Nawet gdyby Polsat chciał, Kaczorowska nie mogłaby pogodzić dwóch zobowiązań.

Zmiany zawodowe i życie prywatne

W ostatnich latach życie Agnieszki Kaczorowskiej było pełne zmian. Publiczne rozstanie z Maciejem Pelą, liczne kontrowersje wokół ich rozwodu, a później nowy związek z Marcinem Rogacewiczem sprawiły, że tancerka znów znalazła się w centrum zainteresowania mediów.

Do tego dochodzą jej liczne aktywności biznesowe, projekty artystyczne i nadchodząca trasa teatralna, która ma stać się jej głównym zawodowym priorytetem.

Po latach sukcesów, triumfów i kontrowersji drogi Agnieszki Kaczorowskiej i „Tańca z Gwiazdami” rozchodzą się na dobre. Kolejna edycja programu wystartuje wiosną, już bez jednej z najbardziej rozpoznawalnych tancerek.