Nawigacja

To koniec! Po finale „TzG” oficjalne wieści ws. Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF
Autor Marysia Nazarkiewicz

Po tygodniach spekulacji zapadła decyzja. Agnieszka Kaczorowska nie wróci do „Tańca z Gwiazdami”, a wieści o jej odejściu potwierdził sam Polsat. To pierwszy tak jednoznaczny komunikat po miesiącach napięć, domysłów i medialnych afer. Kulisy zmian nie pozostawiają wątpliwości – to definitywny koniec jej przygody z programem.

Zobacz: Alimenty na córki Kaczorowskiej i Peli. Wszystko wyciekło do mediów

Koniec pewnej ery

Agnieszka Kaczorowska przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy „Tańca z Gwiazdami”. Wielokrotna triumfatorka, ulubienica widzów, ikona formatu. Jednak ostatnie sezony mocno nadwyrężyły tę relację.

W 17. edycji show tancerka występowała u boku Marcina Rogacewicza i to właśnie ten duet wywołał największe emocje kulisowe. Para odpadła w siódmym odcinku, a pożegnanie z programem przeszło do historii jako jedno z najbardziej nerwowych. Kontrowersyjna przemowa Kaczorowskiej, chłodna atmosfera na planie i późniejsze wpisy Rogacewicza doprowadziły do poważnego ochłodzenia relacji z Polsatem.

Od tamtej pory w powietrzu wisiało pytanie: czy pojawi się w kolejnej edycji?

Zobacz: Agnieszka Kaczorowska rozwiedziona! Wyciekło postanowienie sądu

Polsat potwierdza. „Na 100 procent jej nie będzie”

Jak informuje Pudelek, jeden z pracowników Polsatu miał przekazać, że Kaczorowskiej „na 100 procent” zabraknie w kolejnym sezonie. Te same doniesienia potwierdził także Fakt. To pierwsze tak jednoznaczne stanowisko stacji.

Na niekorzyść tancerki działa również jej nowy projekt. Kaczorowska i Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem „7”, a część przedstawień odbędzie się w niedziele, czyli dokładnie wtedy, gdy emitowane są odcinki „TzG”.

Harmonogram jednoznacznie przecina wszelkie wątpliwości. Nawet gdyby Polsat chciał, Kaczorowska nie mogłaby pogodzić dwóch zobowiązań.

Zobacz: To koniec Kaczorowskiej w „TzG”. Pavlovic na pożegnanie wbiła jej ostrą szpilę

Zmiany zawodowe i życie prywatne

W ostatnich latach życie Agnieszki Kaczorowskiej było pełne zmian. Publiczne rozstanie z Maciejem Pelą, liczne kontrowersje wokół ich rozwodu, a później nowy związek z Marcinem Rogacewiczem sprawiły, że tancerka znów znalazła się w centrum zainteresowania mediów.

Do tego dochodzą jej liczne aktywności biznesowe, projekty artystyczne i nadchodząca trasa teatralna, która ma stać się jej głównym zawodowym priorytetem.

Po latach sukcesów, triumfów i kontrowersji drogi Agnieszki Kaczorowskiej i „Tańca z Gwiazdami” rozchodzą się na dobre.  Kolejna edycja programu wystartuje wiosną, już bez jednej z najbardziej rozpoznawalnych tancerek.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF
Kaczorowska i Rogacewicz na chwilę przed finałem przekazali wieści.
Agnieszka Kaczorowska
Agnieszka Kaczorowska fot. KAPIF
Kaczorowska i Rogacewicz, fot.: KAPiF
Kaczorowska i Rogacewicz, fot.: KAPiF
 
agnieszka kaczorowska
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿