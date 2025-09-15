Robert Lewandowski zaraz po transferze do FC Barcelony zamieszkał w Castelldefels. Małe miasteczko pod Barceloną jest nazywane „osiedlem gwiazd”: obecnie znajduję się posiadłość m.in. Lionela Messiego. Natomiast polskiemu piłkarzowi to nie odpowiadało i przeniósł się do Sitges.

Gdzie mieszka Robert Lewandowski?

Niedawno portal „Fakt” dotarł do dokumentacji nieruchomości, którą ostatnim czasem zakupili Robert i Anna Lewandowscy. Rezydencja jest efektowna i posiada trzy piętra. Jej powierzchnia obejmuje ponad 700m2. Przed remontem dom posiadał 9 pokoi i 9 łazienek. Hiszpanie oszacowali wartość na kwotę 2,4 – 4,3 mln euro.

Naprawdę mieszka u nas Lewandowski? Pierwsze słyszę. Jesteśmy spokojnym miasteczkiem. Na pewno jest u nas ciszej niż w Barcelonie. Jeśli ktoś chce w spokoju odpocząć na plaży, to u nas to znajdzie – zdradził kelner jednej z restauracji.

Co więcej, w restauracjach nie brakuje gości. Ceny są tam minimalnie niższe. Najczęstszym językiem, który da się usłyszeć w miasteczku, jest niemiecki i rosyjski. Na ulicach nie brakuje osób starszych i nieco młodszych.

Nasuwa się pytanie, dlaczego Robert Lewandowski zdecydował się na Sitges? Odpowiedź jest bardzo prosta, piłkarz ma bardzo blisko siebie ośrodek treningowy FC Barcelony – niespełna 40 km. Trasa zajmuje niecałe 35 minut i przebiega przez malowniczy krajobraz.

Warto zaznaczyć, że miasteczko jest nieformalną „stolicą” LGBT. W latach 80 miasto zaczęło walczyć o prawa dla mniejszości i otwierać się na środowisko LGBT. Stiges stało się symbolem dla osób wykluczonych.

Krótki spacer brzegiem morza wystarczy, aby dostrzec całujących się co chwilę mężczyzn, którzy nie mają z tym najmniejszego problemu i nie obawiają się reakcji gapiów:

Przywykliśmy do tego – zdradza pracownica kawiarni.

W miasteczku można zauważyć, że przejścia dla pieszych są nawet pomalowane w tęczowe barwy. Całe miasteczko jest otwarte na społeczność LGBT. Ceny mieszkań wahają się tutaj w przedziale 325 tysięcy euro za 80-metrowe mieszkanie z dwiema łazienkami i dostępem do basen, gdzie w Barcelonie w podobnej cenie znajduję się 96-letnie mieszkanie wybudowane w 1965 roku, której mieści się niedaleko stacji metra Rocafort.