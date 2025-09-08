Robert Lewandowski wrócił do kadry i poprowadził Polskę do zwycięstwa 3:1 nad Finlandią. Mecz obserwował z trybun prezydent Karol Nawrocki, który po spotkaniu odwiedził piłkarzy w szatni. Zapytany o jego obecność Lewandowski nie wytrzymał, przerwał wywiad i wymownie skwitował temat.

Lewandowski nie wytrzymał zapytany o Nawrockiego. Jego słowa mówią wszystko

Polska reprezentacja ma za sobą ważny weekend w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Po wyjazdowym meczu z Holandią, który był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera, w niedzielę biało-czerwoni zmierzyli się z Finlandią. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a wśród strzelców znalazł się Robert Lewandowski.

Na trybunach obecny był Karol Nawrocki, który po końcowym gwizdku osobiście pogratulował zawodnikom. Wizytę w szatni szybko podchwyciły media.

Sam Lewandowski, podsumowując mecz, mówił spokojnie o stylu gry drużyny i pierwszym zgrupowaniu z nowym selekcjonerem:

To jest jego pierwsze zgrupowanie. Dla każdego nowego trenera największym wyzwaniem jest to, aby z każdym kolejnym coś poprawiać i wprowadzać coś nowego. Ja myślę, że trener jest tego świadomy – komentował kapitan kadry.

Atmosfera zmieniła się jednak, gdy jeden z reporterów zapytał o Karola Nawrockiego. Lewandowski natychmiast przerwał wywiad.

Naprawdę to ma znaczenie dla was? Dzięki – uciął krótko, po czym odszedł.

Ta reakcja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Jedni uznali, że piłkarz nie chciał zagłębiać się w politykę, inni doszukują się napięć na tej linii.

Z pewnością powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji dostarczył nie tylko sportowych emocji, ale i medialnych kontrowersji.