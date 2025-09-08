Lewandowski wściekł się po pytaniu o Nawrockiego. Uciął wywiad i rzucił jedno zdanie…
Jego reakcja na pytanie dziennikarza, wprawiła wszystkich w osłupienie.
Robert Lewandowski wrócił do kadry i poprowadził Polskę do zwycięstwa 3:1 nad Finlandią. Mecz obserwował z trybun prezydent Karol Nawrocki, który po spotkaniu odwiedził piłkarzy w szatni. Zapytany o jego obecność Lewandowski nie wytrzymał, przerwał wywiad i wymownie skwitował temat.
Lewandowski nie wytrzymał zapytany o Nawrockiego. Jego słowa mówią wszystko
Polska reprezentacja ma za sobą ważny weekend w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Po wyjazdowym meczu z Holandią, który był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera, w niedzielę biało-czerwoni zmierzyli się z Finlandią. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a wśród strzelców znalazł się Robert Lewandowski.
Na trybunach obecny był Karol Nawrocki, który po końcowym gwizdku osobiście pogratulował zawodnikom. Wizytę w szatni szybko podchwyciły media.
Sam Lewandowski, podsumowując mecz, mówił spokojnie o stylu gry drużyny i pierwszym zgrupowaniu z nowym selekcjonerem:
To jest jego pierwsze zgrupowanie. Dla każdego nowego trenera największym wyzwaniem jest to, aby z każdym kolejnym coś poprawiać i wprowadzać coś nowego. Ja myślę, że trener jest tego świadomy – komentował kapitan kadry.
Atmosfera zmieniła się jednak, gdy jeden z reporterów zapytał o Karola Nawrockiego. Lewandowski natychmiast przerwał wywiad.
Naprawdę to ma znaczenie dla was? Dzięki – uciął krótko, po czym odszedł.
Ta reakcja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Jedni uznali, że piłkarz nie chciał zagłębiać się w politykę, inni doszukują się napięć na tej linii.
Z pewnością powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji dostarczył nie tylko sportowych emocji, ale i medialnych kontrowersji.
Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście pogratulował naszym piłkarzom i sztabowi dzisiejszego zwycięstwa. 🤝🤍❤️ @prezydentpl— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 7, 2025
📸 @Cyfrasport
FT #POLFIN 🇵🇱🇫🇮 3:1 pic.twitter.com/pOVvBqanrp
Lol | 8 września 2025
Przerośnięte ego, nie potrafi z klasą odpowiedzieć na pytanie.
AJ | 8 września 2025
Tyle lat szkoleń i doradzania mu w PR, a nadal nie potrafi się wypowiedzieć dyplomatycznie.
Magda | 8 września 2025
Zazdrosny Lewy
Mazi | 9 września 2025
Super Robert Dobra odpowiedz
kasia olejnik | 8 września 2025
lewandowski to stary pajac niech juz idzie na emeryture