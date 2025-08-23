Natalia „Natsu” Karczmarczyk rozstała się z Marcinem Dubielem w czerwcu. To był szok dla wielu, bowiem w „Królowych przetrwania” influencerka mówiła, że „to największa miłość jego życia”, a na dodatek wspierała go przy największej aferze Pandora Gate.

Rozstanie nie jest z mojej inicjatywy, bo to mi zarzucacie, niczego nie oznajmiłam, nikogo nie zostawiłam. Można powiedzieć, że to wspólna decyzja, choć nie z mojej inicjatywy – podkreśliła Natsu w swoim oświadczeniu.

Natsu poznała obecną dziewczynę Marcina Dubiela

Po wydaniu oficjalnego oświadczenia w sprawie rozstania głos zabrała znowu Natsu. Influencerka wstawiła na instastories zapłakane zdjęcie, w którym nie kryje, że miewa gorsze momenty, co wiąże się z niestabilnością emocjonalną.

Tak też jest, niestety, trochę sinusoida. Raz lepiej, a raz gorzej. Raz mam siłę Herkulesa do noszenia kartonów, a raz nie mam siły wstać do toalety – pisała Natalia.

Natomiast największe poruszenie wywołały zdjęcia paparazzi, na których Marcin Dubiel przytulał się do tajemniczej brunetki. Internauci szybko zaczęli śledztwo i dowiedzieli się, że to Jagoda Kowalczyk, niezwiązana ze światem youtuberów. To musiał być dopiero cios dla Natsu!

W rozmowie z Pudelkiem Natalia zdradziła, że poznała Jagodę na jednej z imprez:

Nie ukrywam, że nie był to miły widok. Natomiast to, co ja przeżywam w środku, to jest jedno. To są emocje we mnie, które muszę po prostu przeboleć i przepracować. Byliśmy już po rozstaniu. Z tego, co do mnie dochodzi, to podobno dalej Marcin się spotyka z tą dziewczyną, więc życzę im jak najlepiej. […] Razem poznaliśmy ją na wspólnej imprezie. My nie rozmawiałyśmy. Poznałam ją tylko, ale też nie było jakiegoś większego kontaktu — powiedziała.

Jak się teraz okazuje, była to niespodzianka urodzinowa Wojtka Goli. W piątek Sofi, partnerka Goli opublikowała vloga, w którym możemy zobaczyć przygotowania do imprezy, a następnie urodziny w jego domu. Internauci szybko dostrzegli, że na filmie jest Jagoda, dziewczyna ze zdjęć paparazzi. Co najlepsze otwiera jej drzwi sama Natsu.

Pod filmem pojawił się komentarz jednego z widzów: