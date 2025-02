Miała być survivalowa rywalizacja, a wyszła kolejna edycja „Królowej dram”? Natsu nie wytrzymała i w najnowszym TikToku wylała swoje żale na produkcję TVN. Według niej zamiast sportowej walki o przetrwanie, program skupił się na płaczach, awanturach i… pokazywaniu tyłków.

Natsu bez cenzury o ,,Królowej przetrwania”

Natsu, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek Królowej przetrwania, do tej pory nie komentowała mocno swojego udziału w show. Jednak po emisji kolejnych odcinków uznała, że nie może milczeć i bez ogródek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tego, co działo się za kulisami.

Jak nie masz smutnej historii, nie płaczesz co chwilę i nie robisz dram, to cię wycinają. Puff, nie ma- stwierdziła, sugerując, że montaż skupiał się tylko na tych uczestniczkach, które zapewniały emocjonalny rollercoaster.

Dalej wytknęła produkcji, że program nie przypominał wcale survivalowego wyzwania: „Za dużo dram i prywaty, za mało konkurencji, jakichś fajnych aktywności sportowych” – żaliła się, dodając, że show w teorii miało być o przetrwaniu, ale zamiast tego oglądaliśmy głównie awantury i łzy.

I tu dochodzimy do kolejnej kwestii:

Pokazywanie nas często w bardzo niekorzystnym świetle i często pokazywanie np. du*y– wbiła szpilę TVN-owi, który najwyraźniej uznał, że im więcej kadrów w bikini, tym lepiej dla oglądalności.

,,Pokazywanie nas, jakbyśmy były naprawdę TURBO TĘPE. Wiadomo, czasem nam się zdarza nie grzeszyć inteligencją, ale bez przesady” – podsumowała, sugerując, że produkcja celowo podbijała „głupiutki” wizerunek uczestniczek.

„Brak jasnych zasad w konkurencjach, co potem prowadziło do sporów” – dodała, wskazując, że program nie do końca miał pomysł na siebie i zamiast logicznych reguł, dostarczał jedynie kolejnych okazji do kłótni.

Nie da się ukryć, że reality-show w Polsce już dawno przestały być o „zdrowej rywalizacji”. Afera sprzedaje się lepiej niż sportowe wyzwania, a w Królowej przetrwania dramaty były wręcz obowiązkowe.

Czy więc naprawdę można się dziwić, że show wyglądało tak, a nie inaczej? Przecież nikt nie wybierał uczestniczek przypadkowo. Jeśli Królowe przetrwania miały walczyć o widownię, to miały też dostarczyć konkretnego contentu. Nie wiedziałaś o tym, Natsu?