Weronika „Wersow” Wiśniewska i Karol „Friz” Wiśniewski to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Niedawno ogłosili, że wzięli ślub, a swoim wyjątkowym dniem postanowili podzielić się z szerszą publicznością. W związku z tym stworzyli film dotyczący ich relacji oraz ceremonii – „Friz & Wersow”. Miłość w czasach online”, którego oficjalna premiera odbyła się 2. października.

Ślubni Wersow i Friz brylują na premierze swojego filmu! Pojawili się Jeleniewska, Żabson i Lila Janowska, Young Leosia i Błoński

Wersow i Friz tuż po ślubie. „Po niej widać, kto rządzi w domu”

7. października został wyemitowany odcinek programu kuby Wojewódzkiego, w którym na kanapie zasiedli Friz i Wersow. Para influencerów opowiedziała między innymi o kulisach swojej ceremonii, a także o kosztach uroczystości.

Wersow i Friz dopiero teraz ujawniają szczegóły ślubu: „Inspirowaliśmy się „Zmierzchem”

W pewnym momencie gospodarz programu zapytał ich, jacy są są prywatnie i, co robią w wolnym czasie. Oboje zgodnie odpowiedzieli, że spędzają czas z córką:

Spędzamy czas z Mają, albo idziemy na jakąś randkę, na jakieś jedzonko, albo oglądamy jakiś serial – zaczął Friz.

Po chwili jego wypowiedź przerwała Wersow, która wtrąciła, że teraz ich córka jest w takim wieku, że każdą wolną chwilę pragną spędzać razem z nią. Wojewódzki dopytał, czy nie sądzą, że wychowują córkę w świecie, który jest nieprawdziwy. Influencerka natychmiastowo odpowiedziała:

Tu się z tobą nie zgodzę. Ja mam jeden świat i myślę, że mogę powiedzieć za nas oboje, akurat tutaj, myślę, że tak powiem – rozpoczęła Wersow.

Dziennikarz z uśmiechem zauważył, że świeżo upieczona żona Friza „rządzi w domu”: „Już widzę. Po niej widać, kto rządzi w domu. To od razu widać – mówił Wojewódzki zwracając się do publiczności”.

„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” najgorszym filmem. Przebił nawet „Smoleńsk”!

Po chwili Wiśniewska dokończyła swoją wypowiedź, mówiąc, że chciała zaznaczyć, że mimo, iż są popularni, to tak naprawdę prowadzą też normalne życie. Wskazała przy tym, jak wiele czasu spędzają z córką i, że jest to dla nich bardzo cenne.