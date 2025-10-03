Weronika „Wersow” Wiśniewska i Kraol „Friz” Wiśniewska od lat są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ostatnio sensację w mediach wzbudziła informacja o premierze ich filmu „FRIZ&WERSOW. Miłość w czasach online”, w którym widzowie będą mieli okazję zobaczyć ich ślubne kadry.

Wersow pokazała film z wieczoru panieńskiego. Znane twarze i ułamany ząb!

Wersow i Friz zdradzają kulisy ślubu. Inspiracją był film „Zmierzch”

W czwartkowy wieczór odbyła się oficjalna premiera filmu Wersow i Friza, podczas której nowożeńcy w rozmowie z Kozaczkiem zdradzili kulisy swojej ceremonii. Co ciekawe, przy organizacji ślubu inspirowali się… „Zmierzchem”.

Ja nawet powiedziałem „ale ładny mieli ten ślub, pięknie mieli”, to była inspiracja trochę – wskazał Friz.

Jak dodała Weronika, wykorzystali motyw zwisających kwiatów, chociaż sam ślub nie odbył się w lesie, tak jak było to w popularnym filmie.

Wesele Wersow i Friza trwało do białego rana! „Najlepsza impreza w życiu”

Wiśniewscy zdradzili, że na ich weselu nie zabrakło ciekawych atrakcji dla gości. Odbyły się klasyczne oczepiny i rzucanie bukietem. Był też tort i zabawy. Na pytanie, jak się bawili tego dnia, odpowiedzieli w kilku słowach:

To była najlepsza impreza w życiu. Można to tak tymi trzema słowami opisać – powiedział Friz.

Ślubni Wersow i Friz brylują na premierze swojego filmu! Pojawili się Jeleniewska, Żabson i Lila Janowska, Young Leosia i Błoński

Wersow dodała natomiast, że cała ceremonia była bardzo wzruszająca, a całość dopełniła ich córka, która towarzyszyła im w trakcie tego ważnego wydarzenia.