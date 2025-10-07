Friz i Wersow to para najpopularniejszych influencerów w Polsce. Kilka miesięcy temu wzięli ślub i postanowili uwiecznić całą ceremonię na filmie. Stworzyli produkcję: „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”, która odsłania kulisy wesela i ślubu na malowniczej greckiej wyspie Rodos. To właśnie tam para przyrzekła sobie miłość. Niestety, ale film niespecjalnie przypadł do gustu widzom. Na popularnym portalu filmowym zdobył najniższe z możliwych not. Krytycy też nie byli zachwyceni…

„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” to produkcja filmowa, która opowiada o wielkim uczuciu pary influencerów: Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego. Twórcy internetowi pokazują w nim swoje prywatne oblicze i odnoszą się do licznych plotek oraz kłamstw, które przeczytali na swój temat. Niestety, ale film nie spodobał się krytykom, którzy dość ostro go podsumowali:

Ekranizacja językowego łamańca, jak to król Karol kupił królowej Karolinie… Jakby któryś z polskich dystrybutorów chciał wpuścić do kin, film z mojego wesela piszcie/dzwońcie. Mam świadomość, że prawdopodobnie nikogo nie obejdzie, ale ręczę obiema rękami, że jest lepszy — napisał dziennikarz, Łukasz Kołakowski na Filmwebie.

Inny krytyk z kolei również dał jedną gwiazdkę. Zdobył się jedynie na dwa zdania, które jego zdaniem najtrafniej w ironiczny sposób opisują to filmowe „dzieło”:

Piękne to było wesele! Najpiękniejsze w nie moim życiu — napisał krytyk, Maciej Niedźwiedzki.

