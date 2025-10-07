„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” najgorszym filmem. Przebił nawet „Smoleńsk”!
Widzowie jednomyślnie stwierdzili, że...
Friz i Wersow to para najpopularniejszych influencerów w Polsce. Kilka miesięcy temu wzięli ślub i postanowili uwiecznić całą ceremonię na filmie. Stworzyli produkcję: „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”, która odsłania kulisy wesela i ślubu na malowniczej greckiej wyspie Rodos. To właśnie tam para przyrzekła sobie miłość. Niestety, ale film niespecjalnie przypadł do gustu widzom. Na popularnym portalu filmowym zdobył najniższe z możliwych not. Krytycy też nie byli zachwyceni…
Wersow i Friz musieli ciąć koszta. Goście weselni sami musieli za to zapłacić
Film o ślubie Friza i Wersow ogłoszony najgorszym. Wyprzedzili nawet „Smoleńsk”
„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” to produkcja filmowa, która opowiada o wielkim uczuciu pary influencerów: Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego. Twórcy internetowi pokazują w nim swoje prywatne oblicze i odnoszą się do licznych plotek oraz kłamstw, które przeczytali na swój temat. Niestety, ale film nie spodobał się krytykom, którzy dość ostro go podsumowali:
Ekranizacja językowego łamańca, jak to król Karol kupił królowej Karolinie… Jakby któryś z polskich dystrybutorów chciał wpuścić do kin, film z mojego wesela piszcie/dzwońcie. Mam świadomość, że prawdopodobnie nikogo nie obejdzie, ale ręczę obiema rękami, że jest lepszy — napisał dziennikarz, Łukasz Kołakowski na Filmwebie.
Inny krytyk z kolei również dał jedną gwiazdkę. Zdobył się jedynie na dwa zdania, które jego zdaniem najtrafniej w ironiczny sposób opisują to filmowe „dzieło”:
Piękne to było wesele! Najpiękniejsze w nie moim życiu — napisał krytyk, Maciej Niedźwiedzki.
Wersow i Friz dopiero teraz ujawniają szczegóły ślubu: „Inspirowaliśmy się „Zmierzchem”
Kaczyński chciał kupić Zajazd Napoleoński za bezcen. Właściciel powiedział stanowcze NIE!
To nie koniec, bo w rankingu najgorszych polskich filmów pierwsze miejsce od lat miał film „Smoleńsk” opowiadający historię katastrofy Smoleńskiej. Obecnie ma 2,3 gwiazdki na Filmwebie, a zaszczytne ostatnie miejsce w rankingu otrzymała produkcja „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” z sumą 2 gwiazdek.
- Ten film robi jedną rzecz dobrze: pokazuje, do czego prowadzi chorobliwie wybujałe ego i przekonanie o własnej wyższości,
- Po prostu nieporozumienie, takie coś nigdy nie powinno trafić do kin, co najwyżej na YouTube, ale nie do kin,
- Tragedia — pisali widzowie po obejrzeniu filmu.
W p o l nie ma losowania sęd ziów | 7 października 2025
niewi nnie # ja ni e wyj d . ż y
TENKS