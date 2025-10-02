times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Związki gwiazd

Ślubni Wersow i Friz brylują na premierze swojego filmu! Pojawili się Jeleniewska, Żabson i Lila Janowska, Young Leosia i Błoński

Magda Pieczonka, Kubańczyk, Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska, Emilia Dankwa...

Friz Magdalena Pieczonka Maria Jeleniewska Wersow Żabson
/ 02.10.2025 /
Aurora
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

1 / 17

Wersow i Friz

2 października odbyła się wielka premiera filmu o miłości Wersow i Friza. Para pojawiła się na ściance w ślubnych kreacjach.  Wersow postanowiła zaszaleć i zmieniła także fryzurę.

Wersow, Friz, fot. Instagram. źródło IG/wersow

2 / 17

Wersow i Friz

Film został zapowiedziany niedawno przez Wersow i Friza, którzy wrócili z podróży poślubnej. Jak wyznali influencerzy, ich fani mogą obejrzeć w kinie nie tylko ich ślub, ale i historię ich miłości.

IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

3 / 17

Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska

Na wydarzenie przybyło wielu znajomych Wersow i Friza. Pojawili się m.in. Maria Jeleniewska, Magda Pieczonka, Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska, Emilia Dankwa, Żabson i wiele innych.

IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

4 / 17

Magda Pieczonka
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

5 / 17

Maria Jeleniewska
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

6 / 17

Emilia Dankwa
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

7 / 17

Maja Firek
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

8 / 17

Young Leosia i Kacper Błoński
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

9 / 17

Zuzia Fijak i Kubańczyk
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

10 / 17

Magda Bereda
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

11 / 17

Cezary Nykiel
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

12 / 17

Żabson i Lila Janowska
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

13 / 17

Wojtek Gola
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

14 / 17

Aleksandra i Maciej Dąbrowscy

15 / 17

Wersow i Friz
Wersow, Friz, fot. Instagram. źródło IG/wersow

16 / 17

Wersow i Friz
IG/kozaczek źródło IG/kozaczek

17 / 17

Premiera filmu Wersow i Friza
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Przykre wyznanie Nataszy Urbańskiej: „To była mocna NAPAŚĆ. Wszystkie kontrakty ZNIKNĘŁY”
Polscy celebryci
Hejt Natasza Urbańska
Przykre wyznanie Nataszy Urbańskiej: „To była mocna NAPAŚĆ. Wszystkie kontrakty ZNIKNĘŁY”
Był to dla niej bardzo trudny czas, kiedy jej kariera się posypała.
Anna Kalczyńska pokazała dom. Marmury i skandynawski styl to strzał w dziesiątkę!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Kalczyńska Domy Gwiazd
Anna Kalczyńska pokazała dom. Marmury i skandynawski styl to strzał w dziesiątkę!
Aż trudno oderwać wzrok od tej boskiej przestrzeni!
Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Programy TV Z życia gwiazd
Klaudia El Dursi Marcela Leszczak
Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)
Weronika i Teresa Rosati, Zofia Ślotała...
Katarzyna Herman była ofiarą potwornej przemocy! „To jest straszne”
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Herman Przemoc
Katarzyna Herman była ofiarą potwornej przemocy! „To jest straszne”
Aktorka podzieliła się z fanami przejmującym wyznaniem.
Gojdź miażdży Wojewódzkiego: „Zakompleksiony i wyleniały dziadziu piernik”
Aktualności Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź Kuba Wojewódzki
Gojdź miażdży Wojewódzkiego: „Zakompleksiony i wyleniały dziadziu piernik”
Lekarz medycyny estetycznej nie gryzł się w język!
Wersow i Friz musieli ciąć koszta. Goście weselni sami musieli za to zapłacić
Aktualności Polscy celebryci
Friz ślub
Wersow i Friz musieli ciąć koszta. Goście weselni sami musieli za to zapłacić
Szok, że rodzina musiała za to SAMA zapłacić!
Wersow świętowała premierę filmu TYLKO z Frizem… Wiemy, gdzie podziały się jej przyjaciółki z wieczoru panieńskiego?
Ale plota! Newsy Polscy celebryci
Friz Hi Hania
Wersow świętowała premierę filmu TYLKO z Frizem… Wiemy, gdzie podziały się jej przyjaciółki z wieczoru panieńskiego?
Na panieńskim bawiły się razem, ale dzień później zabrakło ich na najważniejszym wydarzeniu w karierze Wersow.
Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?
Aktualności Newsy Związki gwiazd
Rafał Sonik Związki Gwiazd
Rafał Sonik rozstał się z córką miliardera. Kim jest młodsza o 24 lata Iza, z którą spodziewa się dziecka?
Kierowca rajdowy po latach milczenia ujawnił prawdę o nowej miłości.
Katarzyna Cichopek zawsze wygląda perfekcyjnie. Tym razem się nie popisała!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Stylizacje Gwiazd
Katarzyna Cichopek zawsze wygląda perfekcyjnie. Tym razem się nie popisała!
Fani są w szoku, że tak się ubrała!
Żona Daniela Martyniuka opublikowała wymowny post z synkiem. Czyżby to odpowiedź na małżeński kryzys? (FOTO)
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Faustyna Martyniuk
Żona Daniela Martyniuka opublikowała wymowny post z synkiem. Czyżby to odpowiedź na małżeński kryzys? (FOTO)
Znów pojawiły się spekulacje na temat kłopotów w ich relacji...
Ewa Gawryluk wygadała się na temat rozwodu z Waldemarem Błaszczykiem! Przez lata milczała…
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Gawryluk Rozwody Gwiazd
Ewa Gawryluk wygadała się na temat rozwodu z Waldemarem Błaszczykiem! Przez lata milczała…
Aktorka zdobyła się na przykre wyznanie!
Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Gzyra Kariera
Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku
Do obsady "M jak miłość" dołączyła 18 lat temu i tak potoczyła się jej kariera...
Sanah rzadko publikuje zdjęcia z mężem. Tym bardziej tego się nie spodziewaliśmy!
Aktualności Polscy celebryci
Sanah Związki Gwiazd
Sanah rzadko publikuje zdjęcia z mężem. Tym bardziej tego się nie spodziewaliśmy!
Kadr z mężem podbił serca fanów! "Moja miłość największa".
21 lat razem, bez obrączek, dzieci bez szkoły… Oto historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty
Związki gwiazd
Leszek Lichota
21 lat razem, bez obrączek, dzieci bez szkoły… Oto historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty
Co z ich biznesem po rozstaniu? Już wiadomo!
Doda pręży się na luksusowych wakacjach. Wygląda w brązie jak JLO!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Hiszpania
Doda pręży się na luksusowych wakacjach. Wygląda w brązie jak JLO!
Wokalistka poleciała na wakacje do Hiszpanii. Zobacz zdjęcia!
Qczaj wydał oświadczenie. zakończył kontrowersyjną współpracę z menadżerem
Aktualności Polscy celebryci
Oświadczenie Qczaj
Qczaj wydał oświadczenie. zakończył kontrowersyjną współpracę z menadżerem
Qczaj rozwiązał współpracę z menadżerem — Pawłem Bajem.
 