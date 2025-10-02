Ślubni Wersow i Friz brylują na premierze swojego filmu! Pojawili się Jeleniewska, Żabson i Lila Janowska, Young Leosia i Błoński

Ślubni Wersow i Friz brylują na premierze swojego filmu! Pojawili się Jeleniewska, Żabson i Lila Janowska, Young Leosia i Błoński
Magda Pieczonka, Kubańczyk, Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska, Emilia Dankwa...
2 października odbyła się wielka premiera filmu o miłości Wersow i Friza. Para pojawiła się na ściance w ślubnych kreacjach. Wersow postanowiła zaszaleć i zmieniła także fryzurę.
Film został zapowiedziany niedawno przez Wersow i Friza, którzy wrócili z podróży poślubnej. Jak wyznali influencerzy, ich fani mogą obejrzeć w kinie nie tylko ich ślub, ale i historię ich miłości.
Na wydarzenie przybyło wielu znajomych Wersow i Friza. Pojawili się m.in. Maria Jeleniewska, Magda Pieczonka, Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska, Emilia Dankwa, Żabson i wiele innych.
