Wiosna 2025 to nie tylko sezonowa odnowa w kosmetyczkach konsumentek, ale również doskonały moment na aktualizację strategii sprzedażowych w branży beauty. Klienci coraz częściej wybierają zakupy online, kierując się wygodą, opiniami innych oraz atrakcyjnymi promocjami. Dla e-sklepów to jasny sygnał: jeśli chcą przyciągnąć uwagę konsumenta, muszą być tam, gdzie on szuka – w porównywarkach cen, takich jak Ceneo.

Opinie, które decydują o sprzedaży

Według Raportu E-Commerce 2024 aż 98% użytkowników wskazuje, że opinie mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Każdego miesiąca ponad 1,6 mln osób przegląda recenzje produktów na Ceneo, z czego aż 96% opinii ma pozytywny charakter. W przypadku branży beauty, gdzie skuteczność produktu często jest subiektywna, Zaufane Opinie – potwierdzone realnym zakupem – są elementem, który ma kluczowy wpływ na wybór kosmetyku.

Ceneo dodatkowo oferuje funkcję podsumowania opinii z pomocą CeneoAI, dzięki czemu użytkownicy mogą w kilka sekund poznać najważniejsze informacje bez konieczności przeglądania setek komentarzy.

Siła kuponów i program Ceneo free!

Współczesny konsument oczekuje nie tylko jakości, ale również oszczędności. I tutaj ogromną rolę odgrywają kupony rabatowe oraz aplikacja Ceneo free!:

Darmowa wysyłka bez abonamentu – użytkownik może skorzystać z wysyłki za 0 zł dla dostaw do 15 zł, jeśli zrobi zakupy za min. 40 zł na produkty oznaczone „Kup Teraz”.

– użytkownik może skorzystać z wysyłki za 0 zł dla dostaw do 15 zł, jeśli zrobi zakupy za min. 40 zł na produkty oznaczone „Kup Teraz”. Kupony dostępne w aplikacji Ceneo free! – aplikacja zbiera wszystkie aktualne promocje i rabaty w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi szukać kodów na zewnętrznych stronach.

– aplikacja zbiera wszystkie aktualne promocje i rabaty w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi szukać kodów na zewnętrznych stronach. Dodatkowe kupony sezonowe – zarejestrowani użytkownicy otrzymują specjalne zniżki z okazji np. Świąt, Black Friday czy innych wydarzeń promocyjnych.

Dla e-sklepów to realna szansa na zwiększenie widoczności oferty, przyciągnięcie uwagi użytkowników i finalizację zakupów, które w innym przypadku mogłyby zostać porzucone.

Najmocniejsze trendy kosmetyczne na 2025

Clean skin i produkty wielofunkcyjne

Konsumenci coraz częściej wybierają kosmetyki o prostym, naturalnym składzie. Marki takie jak Felicea, Health Labs czy Catch a Tiger oferują produkty typu clean beauty, które łączą skuteczność z minimalizmem. BB i CC kremy jako alternatywa dla makijażu

Produkty takie jak krem BB marki Missha czy krem CC marki Hourglass są idealne dla osób ceniących naturalny wygląd, lekkość formuły i obecność SPF. Ochrona przeciwsłoneczna przez cały rok

Kosmetyki z SPF, jak serum Nivea Cellular LUMINOUS630®, produkty Holika Holika czy kremy BasicLab, to już nie trend, a podstawa pielęgnacji – rekomendowana przez ekspertów i influencerki.

Zakupy kosmetyczne w praktyce – dane i zachowania

Średnia wartość koszyka w kategorii „Uroda” to 142 zł – częste, ale umiarkowane zakupy.

– częste, ale umiarkowane zakupy. 56% konsumentów preferuje zakupy na marketplace’ach , a 43% rozpoczyna proces zakupowy od porównywarki cen.

, a 43% rozpoczyna proces zakupowy od porównywarki cen. 13% klientów jako kluczowy motywator wskazuje atrakcyjną cenę, a darmowa wysyłka znajduje się w TOP3 powodów zakupu.

Dzięki funkcjom takim jak historia cen, filtr Supercena czy możliwość ustawienia alertu cenowego, Ceneo odpowiada na potrzeby użytkowników w pełni świadomie zarządzających swoim budżetem.

Wnioski dla sprzedawców

Zaufane Opinie i recenzje influencerów przekładają się bezpośrednio na sprzedaż – warto je eksponować. Kupony Ceneo i darmowa dostawa to skuteczny sposób na zwiększenie konwersji i lojalności klienta. Obecność w porównywarce cen to dziś nie opcja, a obowiązek – to punkt wyjścia dla ponad 40% konsumentów. Dostosowanie oferty do aktualnych trendów beauty (clean beauty, SPF, wielofunkcyjność) zwiększa rotację produktów i satysfakcję klienta.

Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż w branży beauty, musisz myśleć jak dzisiejszy klient – szuka on opinii, porównuje ceny, wykorzystuje kupony i oczekuje wygody. Ceneo łączy to wszystko w jednym miejscu.

Artykuł sponsorowany