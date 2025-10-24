Trening Kaczorowskiej i Rogacewicza przerwany. Parę spotkała przykra sytuacja
Zaskakujące nagranie z sali, krąży po sieci.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz należą do faworytów obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ich zaangażowanie i chemia na parkiecie nie umknęły uwadze widzów ani jurorów. Tym razem jednak zamiast treningu, para musiała zmierzyć się z nieoczekiwanym problemem.
Co się stało na treningu Kaczorowskiej i Rogacewicza? Zaskakujące nagranie z sali
Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są gotowi na walkę o Kryształową Kulę. Ich ostatnie występy zachwyciły jurorów – Iwona Pavlović przyznała aktorowi nawet najwyższą notę za cha-chę. Nic dziwnego, że para spędza na treningach długie godziny, przygotowując się do kolejnych odcinków.
Jak się jednak okazuje, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. W czwartek wieczorem Kaczorowska opublikowała na Instagramie nagranie z późnych ćwiczeń, które przerwała niespodziewana awaria.
22:36. Nocne tańce przy świetle technicznym, bo wysiadł prąd – napisała aktorka, publikując wideo z przyciemnionej sali treningowej.
Na krótkim filmiku widać, że mimo problemów para nie traci humoru. Zamiast się poddać, Rogacewicz i Kaczorowska kontynuowali próbę przy świetle awaryjnym, żartując z całej sytuacji.
Ich determinacja nie dziwi fanów programu. W jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” stawka jest wyższa niż kiedykolwiek – nagroda pieniężna została podwojona, a konkurencja jest wyjątkowo silna.
Wśród par typowanych do finału obok Kaczorowskiej i Rogacewicza wymienia się także Maurycego Popiela, Katarzynę Zillmann i Wiktorię Gorodecką.
Choć tego wieczoru los pokrzyżował im plany, fani nie mają wątpliwości, że nawet awaria prądu nie zatrzyma tej dwójki przed kolejnym spektakularnym występem.
Ander | 24 października 2025
Obyście nie wygrali
Gośćja | 25 października 2025
jad jad jad
Ander | 24 października 2025
Obyście nie wygrali.