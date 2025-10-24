Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz należą do faworytów obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ich zaangażowanie i chemia na parkiecie nie umknęły uwadze widzów ani jurorów. Tym razem jednak zamiast treningu, para musiała zmierzyć się z nieoczekiwanym problemem.

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są gotowi na walkę o Kryształową Kulę. Ich ostatnie występy zachwyciły jurorów – Iwona Pavlović przyznała aktorowi nawet najwyższą notę za cha-chę. Nic dziwnego, że para spędza na treningach długie godziny, przygotowując się do kolejnych odcinków.

Jak się jednak okazuje, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. W czwartek wieczorem Kaczorowska opublikowała na Instagramie nagranie z późnych ćwiczeń, które przerwała niespodziewana awaria.

22:36. Nocne tańce przy świetle technicznym, bo wysiadł prąd – napisała aktorka, publikując wideo z przyciemnionej sali treningowej.

Na krótkim filmiku widać, że mimo problemów para nie traci humoru. Zamiast się poddać, Rogacewicz i Kaczorowska kontynuowali próbę przy świetle awaryjnym, żartując z całej sytuacji.

Ich determinacja nie dziwi fanów programu. W jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” stawka jest wyższa niż kiedykolwieknagroda pieniężna została podwojona, a konkurencja jest wyjątkowo silna.

Wśród par typowanych do finału obok Kaczorowskiej i Rogacewicza wymienia się także Maurycego Popiela, Katarzynę Zillmann i Wiktorię Gorodecką.

Choć tego wieczoru los pokrzyżował im plany, fani nie mają wątpliwości, że nawet awaria prądu nie zatrzyma tej dwójki przed kolejnym spektakularnym występem.

fot. Instagram @agakaczor

