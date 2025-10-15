Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ponownie zaskakują swoją chemią! Podczas najnowszego treningu do „Tańca z Gwiazdami” między aktorami przeskakują iskry. Co takiego wydarzyło się na sali treningowej?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znów dają popis swojej wyjątkowej chemii! Podczas treningu do najnowszego, szóstego odcinka „Tańca z Gwiazdami”, który para udostępniła w mediach społecznościowych, między aktorami przeskakiwały prawdziwe iskry. Choć dowiadujemy się, że przygotowują się do czaczy, to nie sam taniec przykuwa największą uwagę.

Nagranie, które udostępniła tancerka pokazuje nie tylko postępy w tańcu, ale także ich wyjątkową relację. Kaczorowska, widząc partnera w nowej stylizacji, nie mogła powstrzymać komplementów:

Panie kochany, jak ja mam się dzisiaj skupić? To Pan tu chyba dzisiaj uczy, bo wygląda Pan jak zawodowy tancerz – mówiła z zachwytem.

Rogacewicz, który wystąpił w spodniach wybranych przez Agnieszkę, odparł z uśmiechem: „Bardzo dziękuję za spodnie, są dokładnie takie, jak chciałem”. Na co Kaczorowska z przekorą odpowiedziała: „Ja ich nie kupowałam!”, a Marcin dodał: „Ale powiedziałaś: te”.

To nie pierwszy raz, gdy para zaskakuje swoją bliskością. W pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” Rogacewicz w odpowiedzi na pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny o to, czy łączy ich coś więcej , po prostu pocałował Agnieszkę przed kamerami czym po raz pierwszy potwierdzili swój związek.

Ich historia sięga jednak znacznie dalej niż tegoroczny program. Jak zdradzili w „Pytaniach na śniadanie”, poznali się już w 2016 roku na planie serialu „Na dobre i na złe”. „Pierwsze słowa, które do niego wypowiedziałam, brzmiały: ‚Ty powinieneś tańczyć!’” – wspominała Kaczorowska.

Od tamtej pory ich drogi wielokrotnie się splatały w teatrze, podczas prób i różnych projektów artystycznych. Teraz, podczas wspólnej przygody w „Tańcu z Gwiazdami”, widać jak bardzo zżyli się przez te lata.