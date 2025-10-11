W pierwszym odcinku „Taniec z Gwiazdami” najnowszej edycji Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się razem i od razu było wiadomo, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Już po kilku minutach emisji odcinka emocje sięgnęły zenitu.

Miłość dojrzalsza niż „motyle w brzuchu”

Podczas rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną padło pytanie, które wisiało w powietrzu już od dawna. Prowadząca program zapytała ,,czy łączy ich coś więcej niż wspólna pasja do tańca?”.

W odpowiedzi aktor po prostu pocałował Agnieszkę przed kamerami! W jednej chwili plotki zamieniły się w potwierdzony fakt. Wszystko stało się jasne. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są razem.

Dla wielu widzów ich relacja wydaje się błyskawiczną miłością, to okazuje się, że ich historia sięga kilka lat wstecz:

Poznaliśmy się na planie ‘Na dobre i na złe’ w 2016 roku. I pierwsze słowa, które do niego wypowiedziałam, brzmiały: ‘Ty powinieneś tańczyć! – wspominała Kaczorowska w rozmowie z prowadzącymi „Pytania na śniadanie”.

Od tamtej pory los wielokrotnie splatał ich drogi m.in. w teatrze, na próbach teatralnych czy projektach artystycznych. Dziś, aktorka wprowadza ukochanego w świat tańca, który jest dla niej wielką pasją.

Już Agnieszka Kaczorowska nie musi ukrywać uczuć, z jakimi patrzy na swojego partnera i otwarcie mówi, że nie jest już tą samą dziewczyną, którą widzowie poznali lata temu w „Klanie”: