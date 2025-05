Od kilku miesięcy życie Justina Biebera stało się obiektem dużego zainteresowania wśród internautów, a także mediów. W sieci nie brakuje teorii i plotek na temat kryzysu, który niestety jest realny. Teraz dla odmiany w przeciwieństwie ostatnich wybryków, muzyk pochwalił się, jak spędza czas z synem. To najsłodsze co dziś zobaczycie!

Tak Justin Bieber radzi sobie po stracie ukochanego dziadka. Internauci patrzą na TEN jeden szczegół

Urocze chwile Justina Biebera z synem

Justin Bieber od kilku miesięcy wzbudza wiele kontrowersji wokół swojego wizerunku. Fani muzyka już od jakiegoś czasu są zaniepokojeni jego zachowaniem i martwią się o to, że kanadyjski piosenkarz powrócił do dawnych uzależnień. Wszystko jeszcze bardziej podsycają niepokojące posty, zdjęcia czy nagrania, które faktycznie nie napawają jego fanów optymizmem.

I choć reprezentant muzyka jakiś czas temu twierdził, że: „jest on w najlepszym momencie swojego życia”, to prawda okazuje się nieco inna. Bieber, choć stara maskować się swoje wewnętrzne problemy i niedoskonałości, to tym razem już nie wytrzymał i opublikował obszerne posty na Instagramie, w których mówi wprost, z czym się mierzy. Muzyk zdradza, że często prosi Boga o pomoc, ale nieraz nawet obwiniał go za swoje złe samopoczucie czy zachowanie.

Prawda jest taka, że ​​budzę się każdego ranka. Czasami budzę się z optymizmem, czasami budzę się z pesymizmem. Nie mogę kontrolować tego, co będę czuć. Zdarzało mi się podświadomie obwiniać Boga za złe samopoczucie, z jakim się budziłem, zamiast nawiązać z nim kontakt i prosić go o pomoc w zmianie perspektywy. Naprawdę prosiłem Boga, aby pomógł mi dostrzec to, co najlepsze w ludziach. Nawet po tym, w jaki sposób zostałem wykorzystany. Po raz kolejny łatwiej jest wskazać palcem, niż wziąć odpowiedzialność. Łatwo jest powiedzieć „do diabła z ich chciwością”, zamiast powstrzymać chciwość w naszych sercach. Tylko Bóg może usunąć chciwość i egoizm z naszych serc. Próbowanie bardziej nie zadziała, bo próbowałem lol – czytamy w jego najnowszym wpisie.

Justin Bieber ma już dość sławy. Zamieścił niepokojące wideo! „To musi się skończyć”

W kolejnym wywodzie artysta przyznaje się wprost do tego, że jest problematyczny, przez co ranił ludzi, a nawet zdarza mu się to do teraz. Jednak jak twierdzi, jego bronią jest miłość, która potrafi przezwyciężyć wszystko.

Jestem po prostu przeciętnym wadliwym facetem. Robiłem rzeczy, które raniły innych. Nadal mówię i robię rzeczy, którymi nieumyślnie ranię innych. Jednak obudziłem się dziś rano z kolejną szansą, by dorosnąć i nie być tak samolubnym – zaczął, następnie rozpisując się nad tym, czym jest miłość: Miłość nas angażuje, miłość nie potępia, miłość wierzy w to, co najlepsze, miłość ma nadzieję na wszystko i znosi wszystko, nie rejestruje błędów. Miłość pomaga wybaczać i kochać nawet wrogów – napisał Bieber.

Justin Bieber pali jointa w towarzystwie 15-letniego brata. Hailey musiała szybko interweniować! (WIDEO)

Chwilę po serii trudnych i szczerych przemyśleń muzyk opublikował filmik i zdjęcia z synem Jackiem z podpisem: „Chwilę przed złamanym sercem”. Choć muzyk faktycznie miewa w swoim życiu gorsze momenty, to nie można odmówić mu tego, że jest świetnym ojcem. Bieber, który jest wielkim fanem hokeja postanowił właśnie zapoznać malucha z tą dyscypliną, tym samym uroczo kołysząc i zajmując się nim.