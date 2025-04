Justin Bieber po raz kolejny udowodnił, że w jego życiu nie dzieje się najlepiej. W sieci nie brak teorii i plotek na temat kryzysu, które stają się być coraz bardziej realne. Teraz Bieber dał kolejny popis w postaci nieodpowiedzialnego zachowania, a co udało się uwiecznić fanom. Do akcji musiała nawet wkroczyć Hailey!

Justin Bieber popadł w BANKRUCTWO? Zespół muzyka stawia sprawę jasno

Justin Bieber pali jointa w towarzystwie małoletniego brata

Justin Bieber od kilku miesięcy stale wzbudza wiele kontrowersji wokół swojego wizerunku. Fani muzyka już od jakiegoś czasu są zaniepokojeni jego zachowaniem i tym, co prezentuje w social mediach. Jakiś czas temu pojawiły się plotki nie tylko o małżeńskim kryzysie czy bankructwie, ale także o powrocie Biebera do narkotyków. Choć zespół muzyka za każdym razem dementuje te teorie, twierdząc, że „Justin obecnie jest w najlepszym momencie swojego życia”, to coraz trudniej w to uwierzyć.

Bliscy Justina Biebera biją na alarm. ,,On się rozpada na naszych oczach”

Niestety Justin jakiś czas temu sam pisał, że ma problemy z agresją czy samoakceptacją, a jego bliscy otwarcie mówią, że „to nie jest ten sam Justin”. Plotki na temat nałogu podsycił sam artysta, publikując jeszcze niedawno dziwne filmiki na, których śpiewa, że jest na haju, czy jak pali jointa. Niestety kolejny występek Biebera udowadnia, że temat uzależnienia nie jest mu jednak obcy.

Po sieci krąży teraz nagranie, na którym Justin szaleje na Coachelli w towarzystwie swojej żony, brata Jaxona i znajomych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że piosenkarz bawił się w najlepsze, paląc jointa tuż obok 15-letniego brata. Na filmiku z wydarzenia widać, nawet jak Hailey w pewnym momencie odciąga Jaxona od Justina i zabiera go z dala od towarzystwa.

Justin Bieber nie radzi sobie po zaręczynach Seleny Gomez? Fani mają dowody…

Fani zdążyli już skomentować nieodpowiedzialne zachowanie Biebera, który nie dość, że znowu miał styczność z narkotykami, to jeszcze w obecności nieletniego brata. Internauci nie szczędzili gorzkich słów i uznali, że jest to „żenujące”. Inni zaś pisali, że muzyk „potrzebuje pomocy” z nadzieją, że w końcu się opamięta.