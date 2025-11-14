To jedna z najbardziej aktywnych i wykształconych kobiet na polskiej scenie polityczno-publicznej. Choć jej mąż od lat pełni jedne z najważniejszych funkcji w państwie, ona sama konsekwentnie buduje własną karierę i to na zupełnie innym polu. Pracuje, angażuje się społecznie, lata śmigłowcem, a przy tym wychowuje trójkę dzieci. Kim jest Paulina Kosiniak-Kamysz?

Kim jest żona Władysława Kosiniaka-Kamysza?

Paulina Kosiniak-Kamysz ma 36 lat i pochodzi z Podolan pod Gdowem. Jej ojciec od dwóch dekad jest wójtem politykę obserwowała więc z bliska od najmłodszych lat, choć sama wybrała inną drogę.

Liceum ukończyła w Krakowie, a studia medyczne na Śląsku. Do Warszawy przeprowadziła się dopiero po latach już jako lekarka. W 2019 roku została drugą żoną Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś razem wychowują troje dzieci: Zosię, Różę i najmłodszego synka, Stanisława.

Tak pracuje dziś Paulina Kosiniak-Kamysz

Choć mogłaby ograniczyć się do reprezentacyjnych obowiązków, Paulina regularnie pracuje jako ortodontka. Przyjmuje w dwóch warszawskich klinikach i cieszy się świetnymi opiniami pacjentów.

W jej pracy widać dużą konsekwencję od lat nie porzuca medycyny na rzecz polityki, mimo że jej nazwisko co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej.

Paulina od dawna angażuje się w projekty pomocowe i edukacyjne:

Jest wolontariuszką Fundacji Wiewiórki Julii.

Pomagała podopiecznym Kliniki Budzik.

Latała do Armenii, by leczyć tam niepełnosprawne dzieci.

Promuje profilaktykę zdrowia jamy ustnej u najmłodszych.

W 2022 roku wydała książkę „Zajączek u dentysty” – bajkę, która oswaja dzieci z pierwszą wizytą w gabinecie stomatologicznym.

Ekstremalne pasje Kosiniak – Kamysz

To zdecydowanie jedna z najbardziej zaskakujących części jej życiorysu. Paulina uwielbia sporty ekstremalne:

Skakała ze spadochronem.

Latała awionetką i paralotnią.

Pilotowała śmigłowiec.

Trenowała szermierkę.

Zdobyła brązowy medal Igrzysk Lekarskich w biegu na 100 metrów.

Trudno uwierzyć, że przy tak intensywnym trybie życia znajduje jeszcze czas na działalność społeczną, a jednak.

Jak poznała przyszłego męża?

Historia ich spotkania jest jak z komedii romantycznej. Władysław Kosiniak-Kamysz miał problem z zębem. Zadzwonił do polecanej lekarki. Następnego dnia siedział na jej fotelu. A potem… już się nie rozstawali.

Poznaliśmy się przez mój bolący ząb. Zadzwoniłem późnym wieczorem z prośbą o pomoc. Następnego dnia siedziałem już u niej na fotelu. Tak to się zaczęło.

W 2019 roku pobrali się w Brzesku. Dziś tworzą jedną z najbardziej medialnych, ale przy tym wyjątkowo zgodnych i zdystansowanych do show-biznesu, par w polskiej polityce.