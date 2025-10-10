Władysław Kosiniak-Kamysz, to wicepremier i minister obrony narodowej, który coraz częściej okazuje, że poza polityką jest dla niego najważniejsza rodzina. Wicepremier prywatnie jest mężem Pauliny Kosiniak-Kamysz i ojcem trójki dzieci: sześcioletniej Zofii, pięcioletniej Róży oraz rocznego Stanisława. Polityk chętnie dzieli się z obserwatorami chwilami z życia rodzinnego. Tym razem zrobił to z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Apel wicepremiera

10 października na swoim profilu w mediach społecznościowych polityk opublikował zdjęcie, na którym bawi się ze sowimi córkami. Na fotografii widzimy, że jedna z dziewczynek wskakuje mu na plecy, a druga wesoło bawi się z nim z przodu. Cała trójka świetnie się bawi.

We wpisie polityk zwrócił uwagę na znaczenie wspólnego czasu z dziećmi:

W dzisiejszych czasach coraz trudniej oderwać dzieci od ekranów i nowoczesnych technologii. Ale prawda jest taka, że żaden smartfon nie zastąpi rozmowy, wspólnej zabawy czy zwykłego bycia razem. Czas, który spędzamy z naszymi dziećmi, to najlepsza inwestycja w ich zdrowie, także psychiczne – dodał.

Te słowa spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów, którzy w komentarzach chwalili go za to, że przez cały czas uczestniczy w życiu swojej rodziny. Niektórzy byli sceptycznie nastawieni do fotografii, z powodu stylizacji polityka. Władysław Kosiniak-Kamysz ubrany był w białą koszulę, krawat i eleganckie buty. Użytkownicy sieci uznali to za przesadę:

„Pan się bawi z dziećmi w białej koszuli pod krawatem i w lakierkach? Serio?”

„Zdjęcie na pokaz – a gdzie marynarka?”

Podczas gdy stylizacja wicepremiera wzbudziła kontrowersje, jego żona Paulina Kosiniak-Kamysz znów zachwyciła klasą. Niedawno towarzyszyła mężowi podczas centralnych obchodów Święta Wojsk Lądowych. Stylista Michał Musiał, zapytany o opinię przez portal ,,Plotek.pl” nie szczędził komplementów:

Postawiła na bardzo elegancką stylizację i wyszła na tym doskonale. Zdecydowała się na rozszerzaną spódnicę w stylu Diora i taliowaną marynarkę. Całość dopełniły klasyczne szpilki i efektowne nakrycie głowy. Trudno się do czegokolwiek przyczepić

