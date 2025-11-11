Dziś odbyły się oficjalne obchody Święta Niepodległości. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć Władysława Kosiniaka-Kamysza wraz z żoną Pauliną. Zachwyciła najmodniejszą stylizacją.

Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z Pauliną

Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo pełnienia ważnej funkcji publicznej, nie ukrywa swojego życia osobistego. Zanim polityk związał się z obecną żoną, Pauliną, przez siedem lat jego małżonką była Agnieszka. Para rozstała się z powodu różnic, które uniemożliwiły kontynuację związku.

Niedawno media poinformowały o powiększeniu rodziny Kosiniaka-Kamysza i Pauliny – para powitała na świecie trzecie dziecko, syna. Wychowują już dwie córki: Zofię i Różę. Paulina Kosiniak-Kamysz, z zawodu ortodontka, aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne, szczególnie te dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży.

Dziś para pojawiła się na państwowych uroczystościach. Wszystkie oczy zwróciły się ku Paulinie.

Obchody Święta Niepodległości

Centralne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się punktualnie dziś w południe, gromadząc najważniejszych dostojników Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecni byli także Prof. Sławomir Cenckiewicz (BBN), I Prezes SN Małgorzata Manowska, Prezes TK Bogdan Święczkowski oraz gospodarz stolicy, Prezydent Rafał Trzaskowski.

Po ceremonialnej odprawie wart, której sygnał rozpoczął meldunek Generała Wiesława Kukuły, Szefa Sztabu Generalnego WP, Prezydent Nawrocki dokonał kluczowego aktu — wręczył awanse generalskie czternastu oficerom Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w asyście szefów kluczowych resortów mundurowych.

Paulina Kosiniak-Kamysz na obchodach Święta Niepodległości

Podczas obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada u boku szefa Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiła się jego żona Paulina Kosiniak-Kamysz. Jej stylizacja wyróżniała się wśród tłumu. Kobieta pojawiła się w brązowym w płaszczu do kostek i czarnych botkach na obcasie. Jej blond włosy były nienagannie ułożone, a na jej twarzy pojawił się delikatny makijaż.

Na jej piersi można było dostrzec biało-czerwony kotylion. Warto wspomnieć, że żona Kosiniaka-Kamysza postawiła na najmodniejsze kolory w tym sezonie. Brąz i bordo królują tej jesieni i regularnie możemy widzieć ubrania w tych odcieniach na ulicach, ale również na wybiegach.

