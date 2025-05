Planujesz wakacje w Europie? Taki wyjazd z pewnością jest bezpieczniejszy i łatwiejszy w organizacji niż wyprawa do krajów egzotycznych. Dochodzi do tego bliskość kulturowa czy niewielka odległość. Mimo to nie powinieneś bagatelizować kwestii ubezpieczenia turystycznego! Nawet w krajach UE mogą Cię spotkać nieprzewidziane sytuacje zdrowotne i powinieneś się przed nimi chronić.

Dlaczego ochrona w podróży ma tak duże znaczenie?

Podróżujący często wychodzą z założenia, że skoro wybierają się do kraju należącego do Unii Europejskiej, to nie muszą martwić się o kwestie medyczne – przecież działa tam karta EKUZ. Tymczasem ochrona zdrowia za granicą może wyglądać zupełnie inaczej niż w Polsce, a to oznacza, że za wiele usług trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w Hiszpanii, leczenie urazów w austriackim szpitalu po wypadku na stoku narciarskim czy konieczność transportu medycznego z Grecji do Polski – to tylko niektóre sytuacje, w których brak ubezpieczenia może okazać się bardzo kosztowny.

Co istotne, odpowiedniej ochrony może wymagać nie tylko Twoje zdrowie! Zgubiony bagaż, odwołany lot czy kradzież dokumentów to wydarzenia, które również wiążą się z dodatkowymi wydatkami, a możesz się przed nimi uchronić dzięki odpowiednio dobranej polisie.

Do czego przyda Ci się karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument wydawany przez NFZ. Uprawnia podróżującego do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE. Nie jest to jednak pełne ubezpieczenie medyczne, a tak naprawdę podstawowe świadczenia, takie same, jakie przysługują obywatelom danego kraju. Jeśli mieszkańcy muszą dopłacać np. za wizytę u lekarza specjalisty, hospitalizację czy leki, turysta z Polski również poniesie te same koszty.

Ponadto EKUZ nie obejmuje leczenia prywatnego, transportu medycznego do Polski, kosztów akcji ratowniczych czy rehabilitacji. W efekcie może się okazać, że pomimo posiadania karty, rachunek za leczenie za granicą wyniesie kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne na wakacje w Europie?

Zdecydowanie warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. Europa oferuje wiele atrakcyjnych i bezpiecznych kierunków na wakacje, jednak nawet i tam może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń, na wypadek których dobrze mieć polisę. Szczególnie istotne jest to wtedy, gdy planujesz długi i aktywny wypoczynek – wędrówki górskie, jazdę na nartach, nurkowanie czy inne sporty. W takich przypadkach ryzyko urazu rośnie, a standardowe ubezpieczenia nie zawsze obejmują aktywności sportowe, dlatego trzeba dobrać polisę z odpowiednim rozszerzeniem.

Ubezpieczenie przyda Ci się także w przypadku podróży z dziećmi lub osobami starszymi. Każda nagła potrzeba medyczna może być dla Ciebie kosztowna i warto, abyś wziął to pod uwagę!

Na co zwrócić uwagę, wybierając takie ubezpieczenie?

Przede wszystkim sprawdź świadczenia, które obejmuje polisa – czy pokrywa koszty leczenia? Hospitalizacji, transportu medycznego do Polski, zakup leków, wizyty u specjalistów, ewentualne zabiegi lub operacje?

Ważna jest również wysokość sumy ubezpieczenia, a także dodatki, jak np. OC w życiu prywatnym czy NNW. Pamiętaj, że nie niektóre ubezpieczenia nie obejmują wszystkich krajów UE w ten sam sposób, dlatego przed zakupem zorientuj się, jak polisa działa w poszczególnych regionach kontynentu.

Kiedy ubezpieczenie na wyjazd nie zadziała?

Choć ubezpieczenie turystyczne daje duże poczucie bezpieczeństwa, to nie w każdej sytuacji będzie obowiązywało. Najczęstsze powody odmowy wypłaty świadczenia to zdarzenia wynikające z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Jeśli więc ulegniesz wypadkowi, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów leczenia.

Podobnie może być, jeśli nie poinformujesz ubezpieczyciela o chorobach przewlekłych. Tylko dzięki świadomemu podejściu możesz uzyskać pełną ochronę, która jest kluczowa w czasie takiej wyprawy.

