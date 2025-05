Styl, emocje i muzyka świata. Corendon Airlines świętuje 20 lat w wielkim stylu

Wieczór pełen emocji, muzyki i wspomnień — tak wyglądała jubileuszowa gala Corendon Airlines w Antalya Cosmos Theatre. Pod hasłem „20 Happy Flight Years” linia lotnicza celebrowała dwie dekady łączenia ludzi i miejsc. Goście z całej Europy świętowali razem z marką, która od lat kojarzy się z komfortem, stylem i niezapomnianymi podróżami.

Wydarzenie poprowadziła Başak Koç, a wśród honorowych gości znaleźli się m.in. Gubernator Antalyi Hulusi Şahin, Burmistrz Miasta Antalya Muhittin Böcek, Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Antalyi Yusuf Hacısüleyman, a także znane postacie takie jak Acun Ilıcalı, Yılmaz Vural i Ertem Şener.

Dwie dekady innowacji i niezapomnianych podróży

Corendon Airlines rozpoczął swoją lotniczą przygodę w 2005 roku pod hasłem „Tatil Havayolu” (Linia wakacyjna), wprowadzając liczne innowacje i oferując milionom pasażerów komfortowe i inspirujące doświadczenia podróży. Przewoźnik, wyróżniający się nowatorskim podejściem i silnymi partnerstwami w branży, uczcił swoją historię sukcesu trwającą już 20 lat.

Wydarzenie, które przyciągnęło uwagę

Gala odbyła się 22 maja w Antalya Cosmos Theatre – miejscu, gdzie sztuka, rozrywka i technologia splatają się w jedność. Gospodarzami wieczoru byli Yıldıray Karaer, Przewodniczący Rady Dyrektorów Corendon Airlines oraz Atılay Uslu, współzałożyciel Grupy Turystycznej Corendon. Wydarzenie przyciągnęło licznych gości z takich krajów jak Turcja, Niemcy, Polska, Holandia, Belgia, Egipt, Wielka Brytania i Austria – w tym partnerów biznesowych, przedstawicieli instytucji publicznych, branży lotniczej i turystycznej oraz świata sportu i mediów.

„Jesteśmy czymś więcej niż linią lotniczą…”

W przemówieniu otwierającym galę, Yıldıray Karaer nawiązał do początków Corendon Airlines:

„Dwadzieścia lat temu, podczas podróży samochodem z Brukseli do Amsterdamu, wraz z moim wspólnikiem Atılayem podjęliśmy decyzję o założeniu Corendon Airlines. Naszym celem nie było jedynie stworzenie linii lotniczej, ale przewoźnika wakacyjnego, który łączy ludzi poprzez bezpieczną, komfortową i serdeczną obsługę. Z wielką dumą obserwujemy dziś, jak ta wizja zamieniła się w wielki sukces dzielony z milionami pasażerów.”

Dodał również:

„Dzięki flocie liczącej 35 samolotów, staliśmy się rodziną, która rocznie obsługuje 10 milionów pasażerów i generuje znaczące przychody dla branży turystycznej.”

Podziękowania i spojrzenie w przyszłość

Podkreślając wysiłki wkładane w budowanie marki innowacyjnej, dynamicznej i bezpiecznej, Karaer wyraził wdzięczność wobec partnerów biznesowych, pracowników określanych jako „serce firmy” oraz milionów pasażerów, którzy wybrali Corendon.

„Jestem szczęśliwy, że możemy dzielić ten wyjątkowy wieczór z Wami wszystkimi. Świętujmy 20 lat razem i lećmy wspólnie ku przyszłości.”

Gala pełna gwiazd i muzyki świata

Niezapomniane występy artystów reprezentujących kierunki obsługiwane przez Corendon Airlines nadały Gali wyjątkowy charakter. Na scenie wystąpili: hiszpańska gwiazda Nalaya Brown, uzdolniony perkusista Yusuf Özer i zespół All Star, francusko-libańska wokalistka i tancerka Carolina Karam, zespół The Big Band, Hunkar Dance Show oraz energetyczna Ivi Adamou. Wieczór zwieńczył występ Juni Juliet podczas after party.

Kulinarna podróż po trasach Corendon

Motyw wieczoru znalazł odzwierciedlenie również w wyjątkowym menu kolacyjnym, które łączyło smaki pochodzące z destynacji obsługiwanych przez Corendon Airlines. Każde danie przenosiło gości w inną część świata – każdy kęs był spotkaniem z nową kulturą.

Jubileuszowe promocje – 20 lat, 20% zniżki

Z okazji 20-lecia, Corendon Airlines przygotował atrakcyjne oferty dla podróżnych. Kampania 20% zniżki na 20 000 miejsc obowiązuje na przeloty w terminie od 25 maja do 31 lipca 2025 roku. Szczegóły dostępne są na stronie: www.corendonairlines.com

Dodatkowo, klienci rezerwujący noclegi przez hotel.corendonairlines.com w dniach 20 maja – 8 czerwca 2025, otrzymają kupon rabatowy na 20% zniżki ważny na wszystkie rezerwacje do końca 2025 roku. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu: CORENDON20.

Materiał partnera