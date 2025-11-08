Kamila Kamińska i Michał Meyer po raz drugi zostali rodzicami! Para aktorów podzieliła się teraz w social mediach wzruszającymi ujęciami z porodu. Maluch przyszedł na świat w nietypowych okolicznościach.

Kamila Kamińska urodziła drugie dziecko

Kamila Kamińska to znana polska aktorka. Widzowie mogą ją kojarzyć m.in. z takich produkcji jak: „Barwy Szczęścia”, „Miłość i Miłosierdzie” czy „Gorzko, gorzko”. Prywatnie natomiast aktorka jest partnerką Michała Meyera, z którym poznała się na planie serialu „Zakochani po uszy”.

Para co prawda nie wzięła ślubu, ale doczekała się już potomstwa. W maju 2021 roku na świat przyszła ich córka Jaśmina, a na początku 2022 roku doszło do zaręczyn. Teraz aktorka ogłosiła w sieci, że w październiku urodziła drugie dziecko. Maluch przyszedł na świat siłami natury, ale w wyjątkowy sposób, bo w wodzie.

Taki poród polega na rodzeniu dziecka w specjalnej wannie lub basenie wypełnionym ciepłą wodą, co ma na celu złagodzenie bólu i ułatwienie porodu. Co więcej, woda pomaga przyszłej mamie odpocząć i odprężyć się między skurczami. Wiele decyduje się urodzić dziecko do wody, jednak niektóre rodzą na łóżku porodowym.

Witaj Wituś, 22 października o 23:51 siłami natury do wody w Londynie – domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz Synek, Witold Aleksander Meyer – pisała na Instagramie Kamińska.

Nie obyło się również bez słów podziękowań dla osób i instytucji, które wspierały aktorkę w tym ważnym dla niej czasie.

Dziękujemy całemu „orszakowi” towarzyszącemu i powitalnemu (…). Nasz poród okazał się być setnym ujętym w obiektywie, więc nie obyło się bez szampana „no alko” ofkorZ. Dzięki @aktywna_ciaza za treningi porodowe przygotowanie oraz aktywność i tworzenie społeczności dwupakowej ☺️ – dodała aktorka.

Poza wpisami para zdecydowała się pokazać również prywatne i intymne kadry z porodu. Na zdjęciach widać niezwykłe emocje takie jak płacz szczęścia, bliskość i radość świeżo upieczonych rodziców.

Fani gratulują szczęśliwym rodzicom

Pod opublikowanym postem pojawiła się cała masa gratulacji i ciepłych słów dla rodziców ze strony internautów:

Brawo Mamo! ❤️ jesteś niesamowitą mocą, kobiecością i pięknem ! bardzo Wam gratuluję!

Popłakałam się. Coś pięknego! Miłość, autentyczność. Dużo zdrowia dla was wszystkich

Wspaniałe ujęcia pokazujące piękno porodu i nas kobiet w takiej chwili ❤️ gratulacje ❤️

Totalne wzruszenie. Gratulacje i dużo dobrego na nowej drodze ❤️

Coś pięknego! Gratulacje! Zdrówka dla maluszka ! Ps. Pierwsze zdj wzrusza ogromnie.

Pojawił się też szczególny komentarz:

To była niezwykła noc pod wieloma względami. Celebracja życia, miłości i siły kobiecej, ale też moje osobiste małe święto – setny reportaż z narodzin. Nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszych narodzin, które by mi dały taką artystyczna przestrzeń. Kamila, Michał to było wielkie wyróżnienie być z Wami w chwili gdy witaliście swój CUD❤️❤️❤️– napisał fotograf pary.

Gratulujemy!