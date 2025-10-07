Małgorzata Potocka od lat jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego kina i teatru. Energią i pasją mogłaby obdarować kilka osób, dlatego wiadomość o jej chorobie była dla wielu ogromnym szokiem. Aktorka przyznała, że przez długi czas uważała się za „niezniszczalną”, aż do momentu, gdy podczas rutynowego badania usłyszała diagnozę, która odmieniła jej życie.

Uwielbiana aktorka ciężko chora. Diagnoza spadła na nią jak grom z jasnego nieba

W rozmowie w programie „Pytanie na śniadanie” artystka po raz pierwszy opowiedziała o dramatycznym momencie, w którym lekarze poinformowali ją o nowotworze piersi.

Wydawało mi się, że mnie to nie dotyczy. Ja jestem zaprzeczeniem jakiejkolwiek choroby – przyznała Potocka.

Decydujące okazało się jedno, pozornie rutynowe badanie: „Fantastyczna pani lekarka wysłała mnie na mammografię i ja naprawdę byłam zdziwiona, kiedy usłyszałam: „Pani ma raka”. Nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego mnie to spotkało?” – wspominała.

Choć wiadomość o chorobie brzmiała jak wyrok, aktorka miała ogromne szczęście – nowotwór wykryto na wczesnym etapie.

Pani doktor powiedziała: „To jest najpiękniejszy dzień pani życia, mamy go i zaraz go zabijemy”.

Operacja przebiegła błyskawicznie, a leczenie okazało się skuteczne.

„Wszystko działo się tak szybko, że nie miałam czasu nawet się zastanowić, że jestem nieszczęśliwa. Po prostu działałam” – mówiła z wdzięcznością.

Dziś Małgorzata Potocka nie tylko wraca do zdrowia, ale też apeluje do innych kobiet o czujność i regularne badania.

Miłość nie polega na tym, żeby kupować najdroższe rzeczy, tylko na tym, żebyś poszła ze swoją córką i zrobiła mammografię. To najlepszy prezent, jaki możesz dać sobie i bliskim – podkreśliła.

Aktorka swoim wyznaniem udowodniła, że rak wykryty na czas to nie wyrok, a świadomość i profilaktyka mogą uratować życie.