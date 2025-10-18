Vanessa Aleksander to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. W ubiegłym roku zdobyła Kryształową Kulę w 15. edycji „Tańca z Gwiazdami”, czym jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w show-biznesie. Choć dotąd stroniła od dzielenia się szczegółami życia prywatnego, w rozmowie z Kozaczkiem zrobiła wyjątek i opowiedziała o swojej relacji z Dawidem Podsiadłą.

Tak wyglądają relacje Vanessy i Dawida? Aktorka mówi wprost!

Jeszcze do niedawna w mediach pojawiały się informacje o bliskich relacjach Dawida Podsiadły z Vanessą Aleksander. Aktorka i muzyk mieli okazję współpracować ze sobą podczas nagrań do serialu „The Office PL”. Dziennikarz Kozaczka zapytał Vanessę, jak wspomina ich wspólny czas na planie:

Bardzo dobrze. My się znamy z Dawidem prywatnie, więc zawsze, gdy się spotyka osoby, które się ceni prywatnie i, które się lubi, z którymi się koleguje, przyjaźni to, że można się spotkać też w ramach zawodowych, to jest dodatkowy fun – mówiła Aleksander.

Zdradziła też, jak odnosi się do wszelkich plotek na temat ich rzekomego romansu. Zaznaczyła przy tym, że nigdy nie komentuje „spraw sercowych”, a kwestie prywatne, powinny zostać prywatne:

Tyle razy mówiłam już, że się przyjaźnimy, że nie mam żadnego dodatkowego komentarza na ten temat – podsumowała.

Dodała jednak, że dla niej najważniejsze jest to, że teraz się przyjaźnią i bardzo dobrze życzy Dawidowi.